«إتش سي»: قرارات «المركزي» تدعم جاذبية السندات المصرية.. وتأثير إيجابي على البورصة

ترى وحدة بحوث بنك الاستثمار “إتش سي” أن قرار المركزي المفاجئ، الخميس، برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قد توافق مع توقعاتها المعلنة مسبقا بالزيادة بنفس النسبة قبل نهاية العام.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى ببنك “إتش سي” الاستثماري أن رفع الفائدة من شأنه أن يساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15% سبتمبر الماضي، كما أنه يجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.

وقدرت “إتش سي” أن تقدم سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36% (مقارنة بنسبتها عند 0.66% قبل رفع سعر الفائدة) ومقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنها استخدمت في حساباتها العائد لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد احتساب ضرائب بنسبة 15% على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62% خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وبالنسبة لسوق الأوراق المالية، قالت إتش سي: “رغم قاعدة أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الأسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر”.

وأضافت: “انخفضت قيمة الجنيه الخميس بنسبة 13.7% لتبلغ 22.84 جنيه للدولار، الأمر الذي انعكس علي تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER) مسجلا 91.82 بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الاساس للمؤشر عند 100، طبقا لحساباتنا”.