إتش سي: زيادة متوقعة بالتضخم قد تدفع المركزي لتثبيت الفائدة

منى عبدالباريتوقع بنك الاستثمار إتش سي حدوث قفزة جديدة بمعدلات التضخم نهاية شهر يونيو الحالى، قد تدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية باجتماعها الخميس المقبل. وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بـ"إتش سي"، إنه يرجح وصول التضخم نهاية الشهر إلى



منى عبدالباري

توقع بنك الاستثمار إتش سي حدوث قفزة جديدة بمعدلات التضخم نهاية شهر يونيو الحالى، قد تدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية باجتماعها الخميس المقبل.

وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بـ”إتش سي”، إنه يرجح وصول التضخم نهاية الشهر إلى 3.5% بمعدل شهري، و14.5% على أساس سنوي، نتيجة الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية لأسعار الطاقة والوقود.

وأضافت أنه بناء على ترجيحات زيادة التضخم يتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل البقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير، نظرا لأن الرفع الجزئي لدعم الطاقة كان الحدث الرئيسي الذي أثر على السوق منذ اجتماع اللجنة الأخير.

وأقرت الحكومة المصرية زيادة بنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، من 5 جنيهات، أي بزيادة نحو 35%، وبنزين 80 الأقل جودة إلى 5.5 جنيه، من 3.65 جنيه، أي بزيادة 50%، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، من 6.60 جنيه، أي بارتفاع 17.4%.

كما زاد سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر، من 3.65 جنيه، أي بزيادة حوالي 50%، وتقرر أيضا رفع سعر أسطوانات الغاز المخصصة 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 للتجاري.

إلا أن سارة أشارت في الوقت نفسه إلى أن التضخم قد يتراجع مجددا في يوليو إلى 1.5% شهريا ما ينعكس على التضخم السنوي لينخفض إلى 12.5%.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها السابق بتاريخ 17 مايو 2018، على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تخفيضين متتاليين بمقدار 100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، مبشرة ببداية سياسة توسعية.

وتابعت :” بالتوقيع على قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 الحكومة وصندوق النقد الدولي كانا واضحين بشأن حتمية رفع الدعم التدريجي للمحروقات بسبب تداعياته الإيجابية على الميزانية المستهدفة والموجهة إلى إعادة هيكلة الدعم والنفقات الحكومية” .

وقالت سعادة: ” توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة ساريًا بدءا من يوليو، بدلاً من يونيه، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، مماثلا إلى حد كبير متوسط الزيادة في العام الماضي بنسبة 34٪. ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير”.

وتباطأ التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4٪ في مايو من 13.1٪ في الشهر السابق له، مع ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.2٪ فقط مقارنة بـ 1.5٪ في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

