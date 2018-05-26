إتش سي تفتتح فرعا للسمسرة فى المنصورة

المال خاص: افتتحت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، فرعا جديدا في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، وذلك بعد حصول الشركة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصبح الفرع الجديد مقرا رسميا لخدمة عملاء الشركة في جميع محافظات الدلتا، في مجالات تداول الأوراق المالية والتداول ال

المال خاص:

افتتحت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، فرعا جديدا في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، وذلك بعد حصول الشركة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصبح الفرع الجديد مقرا رسميا لخدمة عملاء الشركة في جميع محافظات الدلتا، في مجالات تداول الأوراق المالية والتداول الإلكتروني خاصة بعد نجاح تواجدها بصعيد مصر والقاهرة.

عبر حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد قائلاً : الفرع يأتى في إطار التزام الشركة بتنفيذ خططها التوسعية لتقديم خدماتها لعملائها في محافظات الدلتا في مجالات تداول الأوراق المالية، التداول الإلكتروني، التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، الشراء بالهامش إلى جانب التداول على شهادات الإيداع الاجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية”.

وأضاف أن حرص الشركة على هذا التوسع إنما يعكس اتجاهات سوق المال في الفترة الراهنة حيث استحوذ الأفراد على القطاع الأكبر من التداول، كما أننا نرى أن هناك فرصا كامنة كبيرة لنمو الاستثمار في البورصة، موضحا أن إتش سي تستهدف زيادة حصتها السوقية من العملاء الأفراد وتقديم خبراتنا للعملاء الجدد.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لافتتاح المزيد من الأفرع خلال عام 2018 في طنطا والإسكندرية والغردقة كإضافة لباقة أفرع إتش سي لتداول الأوراق المالية، خاصة وأن مساعي إتش سي نحو زيادة نصيبها من تداولات الأفراد قد بدأت تؤتي ثمارها حيث ارتفعت الحصة السوقية للشركة منذ بداية العام وحتى أبريل 2018 لتحقق 1.6% مقارنة بحصة سوقية 0.73% عن نفس الفترة من 2017.