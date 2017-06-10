إتش سي تفتتح فرعاً للسمسرة فى أسيوط

افتتحت "إتش سي" لتداول الأوراق المالية فرعًا جديدًا لها في محافظة أسيوط، بعد حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار خطط الشركة التوسعية لتقديم خدماتها لمنطقة الصعيد في مجالات تداول الأوراق المالية، التداول الإلكتروني، التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، الشراء بالهامش إلى جانب التد

افتتحت “إتش سي” لتداول الأوراق المالية فرعًا جديدًا لها في محافظة أسيوط، بعد حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار خطط الشركة التوسعية لتقديم خدماتها لمنطقة الصعيد في مجالات تداول الأوراق المالية، التداول الإلكتروني، التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، الشراء بالهامش إلى جانب التداول على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية. وقال حسن شكري، العضو المنتدب بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، إن الشركة حصلت على الترخيص في 11 أبريل الماضي، وبادرت إلى افتتاح الفرع الجديد في مدينة أسيوط التي تم اختيارها لوقوعها في موقع متوسط بين محافظات الصعيد، ما يسهم في تحقيق خططنا التوسعية في كل المحافظات المصرية، خاصة الصعيد، إيمانا منا بأن الفترة المقبلة تسمح بمزيد من النمو وفرص الاستثمار في البورصة. وقال: “تستهدف إتش سي زيادة حصتها السوقية من العملاء الأفراد من خلال نشر الوعي بأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية في محافظات الصعيد، مع الالتزام بتقديم خبراتها الكبيرة لمزيد من العملاء الجدد، ما يتيح لهم فرصة الانضمام لسوق الأوراق المالية”. جدير بالذكر، أن إتش سي احتلت المركز الثاني في ترتيب شركات تداول الأوراق المالية خلال تعاملات شهر مايو وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تتويجاً لمجهودات الشركة في تنشيط قطاع التجزئة وتقديم خدماتها للمستثمرين الأفراد معولين في ذلك على خبراتها الطويلة في مجال تداول الأوراق المالية على مستوى المؤسسات.