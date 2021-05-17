بورصة وشركات

«إتش سي» تعقد أول مؤتمر افتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية

ينطلق اليوم ويستمر حتى 20 مايو
مصطفى طلعت 12:53 م, الأثنين, 17 مايو 21 12:53 م, الأثنين, 17 مايو 21

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يبدأ المؤتمر الافتراضي Avior-HC Egypt Conference اليوم الإثنين والذي تعقده شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية ويستمر حتى 20 مايو.

وبحسب بيان من “إتش سي”، وصل “المال”، يُقدَم المؤتمر لحوالي 30 مؤسسة مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية.

ويلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات إلكترونية بممثلي حوالي 26 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة و138 اجتماعًا ثنائيا.

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ويتضمن المؤتمر جلستين مع نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي المصري أيمن سليمان كمتحدثين.

ويُلقى الضوء من خلال المؤتمر أيضًا على أداء الأسهم العالمية، والمؤشر المصري EGX30، ومبادلة مخاطر الائتمان في مصر، وسوق أدوات الدين الثابت المصري، والسلع العالمية، والعملات، وفئات الأصول الأخرى على مدار العام من خلال جلسة التحليل الفني مع محمد السعيد المدير التنفيذي ورئيس إدارة التحليل الفني في شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA).

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علق حسين شكري، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: ” يُمثل هذا المؤتمر مكونا مهم ضمن خدماتنا التي نهدف من خلالها لجذب المستثمر الأجنبي من المؤسسات واطلاعه على آخر التطورات التي يشهدها كل من الاقتصاد وسوق الأوراق المالية المصريين.

قال Peter Koutromanos الرئيس التنفيذي لشركة Avior: يعرض المؤتمر قدرة Avior المتزايدة واستراتيجيتها لربط المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار المتاحة في الأسواق الناشئة الكبيرة مثل مصر.

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وأضاف: “يسعدنا العمل مع شريكنا إتش سى للأوراق المالية والاستثمار في تقديم هذه المبادرة”.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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