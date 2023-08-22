«إتش سي»: تعديلات المخطط الرئيسي العام لمدينة الجونة أضافت إلى قيمة «أوراسكوم للتنمية - مصر»

ألقت إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع العقار المصري، من خلال تقييم شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، حيث توقعت تعويض الشركة الخسائر المحتملة من فرق سعر العملة.

قالت مريم السعدني – محلل مالي القطاع العقاري بالشركة “تمهد تعديلات المخطط العام للجونة الطريق أمام زيادة في قيمة الشركة.

وكانت وقعت اوراسكوم للتنمية –مصر اتفاقا مع السلطات المصرية بخصوص المخطط العام الجديد للجونة، تتضمن الاتفاق على البنود التالية:

1) الموافقة على المخطط العام لمخزون الأراضي المتبقي للشركة في الجونة واضافة الف غرفة فندقية حسب تقدير الشركة.

2) منح الشركة الحق في ربط البحيرات في الجونة بالبحر عن طريق قناتين جديدتين مما يتيح جودة أفضل للمياه في المشاريع القائمة فعلا والمستقبلية.

3) تقليل الحد الأدنى للمساحة الواجب تركها بين ساحل البحر والبناء لمخزون الأراضي المتبقي من 200 متر من البحر إلى 105 متر من البحر، مما سيمكن اوراسكوم من استغلال الأراضي المتميزة تجاريا.

و 4) تعديل رسوم التحويل مستحقة الدفع من اوراسكوم على مبيعات العقار بالنسبة لمخزونها المتبقي من الأراضي وهي ذات قيمة ثابتة لمدة 10 سنوات سيتم سدادها على مدار 15 سنة.

5) منح تصاريح بيئية لـ 24 مشروعًا في الجونة وإعفاءها من جميع الرسوم وتسوية جميع النزاعات مع وكالة حماية البيئة.

وقالت “السعدني” إن تلك التعديلات أدت إلى تحسين رؤية المستثمرين للسهم ومضاعفة قيمة مخزون الارض المتبقي في المشروع، بناءا على تقديراتها.

ولفتت إلي استفادة الشركة من الموسم السياحي القوي، حيث ساهمت ايرادات الدخل المتكرر ومنها ايرادات السياحة بنسبة 32% في إيرادات الربع الأول من عام 23، أعلى من 28٪ في الربع الأول من عام 22، و29٪ من الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك، أعلى من 20٪ في الربع الأول من عام 22.

وأشارت إلي أن رصيد ديون اوراسكوم للتنمية بالدولار الأمريكي واليورو، والذي يمثل 73٪ من إجمالي الدين، يعرضها لخسائر في العملات الأجنبية خلال فترات انخفاض قيمة الجنيه، على الرغم من تسجيل عائدات قطاع السياحة أعلى بالجنيه المصري بمساعدة انخفاض قيمة الجنيه.

فيما توقعت المزيد من الايرادات الغير دورية، بما في ذلك مبيعات الأراضي وغيرها من الأصول الغير مرتبطة بنشاط الشركة الأساسي، لتعويض الخسائر المحتملة لفرق سعر العملات الأجنبية والضغوط المحتملة على هامش ربح الأعمال العقارية، مثل بيع الشركة قطعة أرض ذات هامش ربح مرتفع بقيمة 390 مليون جنيه مصري في الجونة في الربع الثالث من 2023.”

وتوقعت تحصيل نقدي سريع من مبيعات العقارات بسبب خطط السداد قصيرة المدى في مشروع الشركة بغرب القاهرة، كما رجحت انخفاض خطر انخفاض هامش الربحية بعد قرار الشركة ببيع وحداتها دون تشطيب.

افترضت زيادات كبيرة في أسعار بيع العقارات في اوراسكوم للتنمية، ومتوسط أسعار الغرف الفندقية، وأسعار الإيجار للحفاظ علي ربحية الشركة في ظل الضغوط التضخمية.

بلغ متوسط معدل التضخم السنوي الحضري 31.6٪ في النصف الأول من عام 23 مقارنة بزيادة قدرها 59٪ في أسعار بيع الوحدات السكنية وزيادة بنسبة 86٪ في معدل متوسط سعر الغرف الفندقية بالشركة خلال نفس الفترة، مما يدل على جهود الشركة للحفاظ على هامش الربح.

ورأت أن الضغط على هامش ربح اوراسكوم محدود خلال العامين المقبلين، بسبب: 1) استراتيجية الشركة لرفع أسعار البيع، و2) المبيعات الغير دورية المتوقعة في المستقبل، و3) المزيد من عرض وحدات بدون تشطيب مما يجنب الشركة تآكل هامش الربح بسبب ارتفاع تكلفة مواد التشطيب.

بالنسبة للأعمال العقارية، رجحت انخفاضًا في أحجام المبيعات خلال الفترة من 2023 إلى 2024، بما يتماشى مع استراتيجية الإدارة للاحتفاظ بالمخزون، حيث تميل الشركة إلى تقليل عدد الوحدات التي يتم طرحها في السوق خلال فترات عدم وضوح الرؤية لتعرضها في أوقات تكون الربحية المتوقعة أعلى.

وقالت “السعدني” إن إجمالي تحصيلات الشركة المتوقع لديهم على مدى فترة دراستها يبلغ 151 مليار جنيه، بما في ذلك حصة الشركة من مستحقات مشروع O West.

وقدرت النفقات الرأسمالية للشركة ب 90.2 مليار جنيه مصري لنفس الفترة، مما يعني متوسط هامش ربح بنسبة 40٪ للأعمال السكنية للشركة

وأضافت أنها قامت خلال فترة توقعاتها بزيادة معدلات الإشغال في القطاع السياحي للشركة لتتراوح من 70٪ إلى 80٪ في الجونة وزدنا أسعار الغرف الفندقية بمتوسط 10٪ سنويًا

وقالت إنها لم تدرج خطة زيادة الغرفة الفندقية في الجونة بألف غرفة ضمن حساباتها، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ليست ملزمة ببناء هذه الغرف ويمكنها التخلي عن الخطة إذا اختارت ذلك.

وتوقعت أن يحقق ايراد القطاع السياحي بالشركة معدل نمو سنوي مركب للـ 4 سنوات قدره 28٪، كما رجحت أن يبلغ متوسط هامش ربح القطاع السياحي في الشركة 30٪ خلال الفترة المتوقعة من النصف الثاني من 23 إلى 2027.

وتوقعت أن ينخفض صافي معدل الدين لحقوق الملكية لعام 2023 لشركة اوراسكوم للتنمية إلى 0.46 مرة من 1.10 مرة في عام 2022 حيث تتوقع ان ينمو رصيدها النقدي على خلفية التحصيلات القوية.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد خفضت خطط السداد في مدينة O West والتي اعتقدت أنها تُظهر قوة الطلب علي المشروع.

وسلطت الضوء أيضًا على أنه من المتوقع زيادة مصاريف فوائد الدين الشركة، خاصة على أرصدة اليورو والدولار الأمريكي، نظرًا لأن 73٪ من ديونها من هذه العملات”.