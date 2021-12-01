«إتش سي» تصعد 5 مراكز بترتيب شركات السمسرة في نوفمبر

بقيم تداولات 1.75 مليار جنيه

«إتش سي» تصعد 5 مراكز بترتيب شركات السمسرة في نوفمبر
منى عبدالباري

منى عبدالباري

5:06 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

ترقّت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات 5 مراكز بترتيب شركات السمسرة، في نوفمبر المنتهي، لتحل بالمرتبة الثامنة، مقارنة بالمركز الـ13 في أكتوبر.

بقيم تداولات 1.75 مليار جنيه

وسجلت “إتش سي”، الشهر الماضي، حصة سوقية 3.6%، وقيم تداولات 1.75 مليار جنيه، مقابل حصة سوقية 1.5%، وقيم تداولات 1.23 مليار جنيه في أكتوبر.

وجاء هذا الصعود مدعومًا بتحرك مركزها في الصفقات لتصعد إلى المرتبة السادسة في نوفمبر بحصة سوقية 5.7%، وقيم تعاملات 395 مليون جنيه، مقارنة بـ11 في أكتوبر بحصة سوقية 0.3%، بقيم تعاملات 102.3 مليون جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

5:06 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21