إتش سي ترفع السعر المستهدف لسهمي جهينة ودومتي

رفعت بحوث بنك استثمار “إتش سي” تقديراتها للسعر المستهدف لسهمين بقطاع الألبان بالبورصة، هما شركة جهينة بنسبة 36% إلى 16.1 جنيه، ودومتي بنسبة 29% إلى 13.9 جنيه مع استمرار التوصية بزيادة الوزن النسبي للسهمين بمحفظة الاستثمارات .

وأرجعت نهى بركة المحلل بـ”إتش سي” ترقية مستهدفات السهمين إلى تحسن المبيعات والتعافي الكلي المرجح حدوثه العام المقبل، وكذلك مؤشرات الربع الأول للشركتين، و توقعات استيعاب الاقتصاد للإجراءات الإصلاحية الحكومية، فيما أشارت إلى تباطؤ معدل نمو الطلب على المدى القصير في ضوء الإصلاحات المذكورة.

وكانت الإدارة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات مؤخرا شملت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والذي تعول عليه نسبة كبيرة من الشعب في انتقالاتهم، ورفع أسعار الوقود السبت الماضي، ما يؤدي بالتبعية لزيادة السلع والخدمات كافة.

وأقرت الحكومة المصرية زيادة بنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، من 5 جنيهات، أي بزيادة نحو 35%، وبنزين 80 الأقل جودة إلى 5.5 جنيه، من 3.65 جنيه، أي بزيادة 50%، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، من 6.60 جنيه، أي بارتفاع 17.4%.

كما زاد سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر، من 3.65 جنيه، أي بزيادة حوالي 50%، وتقرر أيضا رفع سعر أسطوانات الغاز المخصصة 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 للتجاري.

وفي الربع الأول من العام الجاري حققت إيرادات جهينة المجمعة 21% نموا لتصل إلى 1.553 مليار جنيه، كما سجل صافي أرباح الشركة 39% نموا حقق بها 81 مليونًا.

وكان المساهم الأكبر في إيرادات الشركة قطاع الألبان بقيمة 791 مليون جنيه، بزيادة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما سجلت مبيعات العصائر 285 مليون جنيه، بزيادة 16% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.

وعلى صعيد شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتى، شهد الربع الأول من العام الحالي تحولها للربحية على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.

وسجلت أرباح الشركة 40.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 6.002 مليون في الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 591.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 471.3 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.