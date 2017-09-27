إتش سي تخطط لرفع حجم الأصول المدارة 25%

شريف عمر:يخطط ذراع إدارة الأصول، بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، لزيادة قيمة الأصول المدارة، التى تقارب حالياً 5 مليارات جنيه، بمقدار %25 خلال العام المقبل، عبر إطلاق صناديق جديدة، والمنافسة لاقتناص محفظة تابعة لإحدى الجهات الحكومية.وقال محمد النبراوى، الرئيس التنفيذى لإدارة الأصول بشرك

شريف عمر:

يخطط ذراع إدارة الأصول، بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، لزيادة قيمة الأصول المدارة، التى تقارب حالياً 5 مليارات جنيه، بمقدار %25 خلال العام المقبل، عبر إطلاق صناديق جديدة، والمنافسة لاقتناص محفظة تابعة لإحدى الجهات الحكومية.

وقال محمد النبراوى، الرئيس التنفيذى لإدارة الأصول بشركة إتش سى للأوراق المالية، إن حجم الأصول المدارة للشركة تقارب 5 مليارات جنيه، ويستحوذ الاستثمار فى الأسهم على النسبة الأكبر من الأصول، فى حين استثمرت النسبة الأقل فى أدوات الدخل الثابت، وأذون الخزانة.

وأوضح النبراوى فى تصريح لـ”المال”، أن الشركة مهتمة بالمنافسة على أي محافظ تطرحها الجهات الحكومية المختلفة، وفى هذا الإطار تنافس لاقتناص إحدى المحافظ التابعة لجهة حكومية – فضل عدم ذكر اسمها – بجانب إطلاق صناديق جديدة، من خلال البنوك للاستثمار فى الأوراق المالية.

ولفت إلى أن صندوق اطمئنان لحماية رأس المال المملوك لبنك أبوطبى الوطنى، كان آخر الصناديق، التى أطلقتها إتش سى بالسوق المحلية، خلال العام الماضى، ويقارب حجمه 50 مليون جنيه.

وذكرت بيانات سابقة من إتش سى، أن صندوق اطمئنان يستهدف الشركات والأفراد المحليين والأجانب، ممن يفضلون الاستثمار الآمن، مع الاستفادة من أي ارتفاعات في سوق الأسهم، ويقوم الصندوق بالاستثمار في الأدوات النقدية، فضلاً عن توجيه بعض استثماراته إلى شراء الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، بنسبة لا تتعد %25 من صافي أصول الصندوق.

ويرى النبراوى أن مجال إدارة الأصول عانى خلال الفترة الماضية من قرارات رفع أسعار الفائدة، وإطلاق البنوك لبعض شهادات الاستثمار، مرتفعة العائد بما يخلق فرصاً بديلة، منخفضة المخاطر أمام المستثمرين، بعيداً عن صناديق الاستثمار، إلا أن السوق نجحت فى امتصاص الآثار السلبية لتلك التوجهات.

وتابع أنه من المنطقى عدم استمرار معدلات الفائدة على مستوياتها الحالية، وخفضها لإنعاش الاستثمار، ما يصب إيجابًا لصالح شركات إدارة الأصول، ويعزز اهتمام المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، بالعودة من جديد لمديرى الأصول.

وأكد أن شركته اهتمت بإطلاق صناديق للمؤشرات فى البورصة، خلال المرحلة المقبلة، لكنه ربط الفكرة بارتفاع السيولة فى السوق المحلية، باعتبارها من الركائز الأساسية لضمان نجاح هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية.

ودعى الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال لإجراء بعد التعديلات الرئيسية، على عمل صناديق الاستثمار، منها عدم قصر تلقى اكتتابات الوثائق على البنوك فقط، والسماح لتلقى الاكتتابات من خلال مختلف أطراف سوق المال، سواء المقاصة أو شاشة البورصة، بشكل يعكس التطور فى صناعة صناديق الاستثمار، وييسر مشاركة المستثمرين، ضارباً المثال بإمكانية التداول على وثائق صناديق المؤشرات من خلال شركات السمسرة والبورصة.

وتولى النبراوى رئاسة قطاع إدارة الأصول فى إتش سى، خلفاً لعمر رضوان الرئيس السابق، فيما يصل عدد الصناديق التى تديرها “إتش سى” 15صندوقاً متنوعة ما بين المتوازنة، والأسهم، والأسهم المتوافقة مع الشريعة.