إتش سي تتحالف مع كابريرا الأمريكية لأسواق المال

أسماء السيد:أعلنت شركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية عن تحالفها مع شركة "كابريرا" لأسواق المال، وهي شركة متخصصة في تداول الأوراق المالية في الأسواق الناشئة، وذلك لتقديم البحوث المالية، إلى جانب خدمات التداول والتنفيذ للمستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيؤد

أسماء السيد:

أعلنت شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية عن تحالفها مع شركة “كابريرا” لأسواق المال، وهي شركة متخصصة في تداول الأوراق المالية في الأسواق الناشئة، وذلك لتقديم البحوث المالية، إلى جانب خدمات التداول والتنفيذ للمستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيؤدى أيضا إلى توسيع نطاق خيارات الاستثمار خارج الولايات المتحدة بالنسبة للعملاء من المؤسسات لدى “كابريرا”.

و أعرب حسن شكري، العضو المنتدب لشركة “إتش سي” عن تفاؤله بالتعاون مع “كابريرا” لما تتمتع به من دراية بقدرات السوق الاستيعابية وخبرة فريقها في خدمات تداول الأوراق المالية.

وأكد أن هذا التحالف يعتبر مثاليا لمقدمي خدمات تداول الأوراق المالية من غير الأمريكيين الذين يسعون للوصول إلى المستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، صرح بول كارلسون ويليس، العضو المنتدب لتداول ومبيعات الأسهم بشركة “كابريرا” أن تحالفهم مع “إتش سي” يأتي ضمن مساعيهم الدائمة لإتاحة تقارير مالية بأعلى جودة لكل المتعاملين في سوق المال الأمريكي من المؤسسات.

وأكد أن التحالف مع “إتش سي” كبيت خبرة في تداول الأوراق المالية والبحوث المالية بالأخص يضيف إلى قدرة “كابريرا” ونموها في السوق المالية العالمية، وذلك لما تحظى به “إتش سي” من احترام كبير داخل مصر وخارجها، وقاعدة واسعة من عملاء المؤسسات، وهذا من شأنه العودة بالنفع على عملاء “كابريرا” من المؤسسات وصناديق المعاشات، فضلا عن الشريك الإستراتيجي، من هذه الشراكة، فسوف تتمكن “إتش سي” من التواجد والتعامل مع التحالفات الأمريكية من هذا النوع، وبالتالي تصبح لها ميزة إضافية في النفاذ للعديد من الفرص والاطلاع على المعلومات، مما يجعل خدماتها أكثر ملاءمة للعملاء وذات تكلفة مقبولة.