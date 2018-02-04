إتش سي المصرية تدير استحواذات بقيمة 3 مليارات جنيه في الربع الأول

خالد بدر الدين أكد حسين شكري رئيس مجلس إدارة اتش.سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية إن الشركة تعمل على الانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بحوالى ثلاثة مليارات جنيه (169.2 مليون دولار) داخل مصر وخارجها في الربع الأول من العام الجارى. وأوضح…

خالد بدر الدين

أكد حسين شكري رئيس مجلس إدارة اتش.سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية إن الشركة تعمل على الانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بحوالى ثلاثة مليارات جنيه (169.2 مليون دولار) داخل مصر وخارجها في الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح حسين شكري الذي يملك 69 % من أسهم اتش.سي في مقابلة مع وكالة رويترز بمكتبه على مشارف القاهرة “لدينا أربع صفقات في طور الانتهاء، اثنتان منها نمثل فيهما الطرف البائع لمشترين من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط على شركات في مصر بقطاعات البتروكيماويات والمعدات الطبية بقيمة مليار جنيه لكل صفقة.

وأضاف ”ولدينا عملية مهمة في الخليج نمثل فيها مستثمرا سعوديا يستحوذ على 30 % من شركة كويتية في قطاع البترول وتقدر الصفقة بنحو 50 مليون دولار، كما نقوم بإعادة هيكلة لشركة كبيرة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر“.

وذكرت وكالة رويترز إن اتش.سي من أكبر بنوك الاستثمار في مصر وتعمل في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في مصر والإمارات العربية المتحدة ويبلغ حجم الأصول التي تديرها نحو 5.5 مليار جنيه.

وقال شكري إن الشركة وقعت على ثلاثة عقود مع مستثمرين في الخليج للقيام بدور المستشار المالي في شراء شركات بالمنطقة العربية في قطاعات الأغذية والتعليم خلال 2018 بجانب عقد مع مستثمر في مصر لبيع شركته الصناعية.



ولكنه لم يكشف عن هوية أي من الشركات ذات الصلة أو المستثمرين. وتقدم اتش.سي المشورة المالية في مجال عمليات الاستحواذ.

وأعلن شكري أن اتش.سي تستهدف زيادة الأصول تحت الإدارة من ”5.5 مليار جنيه بنهاية 2017 إلى نحو 6.5 مليار جنيه خلال 2018“.

كان شكري أبلغ رويترز من قبل أن شركته ستدخل نشاط التأجير التمويلي في 2017 بمحفظة متوقعة 500 مليون جنيه لكن هذا لم يحدث حتى الآن مما عزاه إلى أن “أسعار الفائدة كانت طاردة لأي نشاط تأجير تمويلي ولذا لم نبدأ النشاط بعد. أتوقع خفض الفائدة بين 500 و600 نقطة أساس هذا العام وذلك قد يساعدنا للبدء في النشاط وقد يكون ذلك مع شركاء لنا”.