«إتش سى» مستشاراً مالياً لاستحواذ مينا فارما للأدوية على «بروبيجين»

مصطفى طلعت تتولى شركة إتش سى للاستثمار والأوراق المالية، مهمة المستشار المالى - للمشترى - فى صفقة استحواذ شركة مينا فارما للأدوية والصناعات الكيماوية على %15.75 من أسهم شركة مينا فارما بروبيجين. وبموجب الصفقة ترفع الأولى حصتها فى «مينا بروبيجين» إلى %75.01 عبر شراء 4871 سهماً من شركة ت

مصطفى طلعت

تتولى شركة إتش سى للاستثمار والأوراق المالية، مهمة المستشار المالى – للمشترى – فى صفقة استحواذ شركة مينا فارما للأدوية والصناعات الكيماوية على %15.75 من أسهم شركة مينا فارما بروبيجين.

وبموجب الصفقة ترفع الأولى حصتها فى «مينا بروبيجين» إلى %75.01 عبر شراء 4871 سهماً من شركة ترايكويرا بى فى «triquera B.V»، التى تستحوذ أيضاً على نحو %27.8 من أسهم مينا فارما.

ودعت مينا فارما للأدوية لعقد جمعية عمومية فى يوليوالمقبل، لعرض الأمر على المساهمين، وفى مطلع أبريل الماضى وافق مجلس إدارتها على تعيين شركة فينكورب للاستشارات المالية، مستشاراً مالياً لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم مينا فارم بروبيجين، التى تعمل بمجال إنتاج الأدوية المصنوعة من مواد حيوية، وليست كيماوية.

وحددت «فينكورب» 19611.00 جنيه قيمة عادلة للسهم، علماً بأن القيمة الاسمية تبلغ 1000 جنيه، وبالتالى تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 95.5 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لمينا فارما للأدوية، ارتفاع أرباحها إلى 82.6 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل أرباح بقيمة 58.8 مليون جنيه، فى الفترة المماثلة من 2017.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع المذكور إلى 493.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 421.7 مليون جنيه، فى الربع المقارن من العام الماضى.