«إتش دي هيونداي إليكتريك» تفوز بصفقة معدات طاقة كهربائية في السعودية

قالت شركة “إتش دي هيونداي إليكتريك” HD Hyundai Electric إنها وقعت مؤخرا عقدا لتوريد معدات طاقة كهربائية، مثل القاطع عالي الجهد بقدره 380 كيلو فولت والمحدث بقيمة 82.2 مليار وون مع الشركة السعودية للكهرباء (SEC)، وفقا لوكالة يونهاب.

وتخطط الشركة لتوريد هذه المعدات إلى 4 محطات فرعية جديدة تقوم ببنائها الشركة السعودية للكهرباء في المناطق الشرقية والوسطى في المملكة العربية السعودية بحلول سبتمبر 2025.

وتسعى الحكومة السعودية إلى زيادة إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2030 ضمن رؤية 2030 وبرنامج الطاقة المتجددة، وتقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، مثل التنمية الحضرية.