«إتش بي» تطلق برنامج التعليم عن بعد «BeOnline»

أطلقت شركة إتش بي عن برنامج التعليم عن بعد BeOnline بالتعاون مع كلٍ من شركة “كلاسيرا”لانظمة إدارة التعليم، ومجموعة “ميراي”، المتخصصة في ابتكارات التعليم والتي تركّز على استراتيجية التدريس والتعليم الرقمي.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التوجيهات الأخيرة من قبل الحكومات والمؤسسات على امتداد المنطقة بالتركيز على منصات التعليم عن بعد حيث يهدف البرنامج إلى دعم المدارس والجامعات لتهيئة بيئة تعلّم افتراضية متكاملة، وذلك من خلال توفير كافة الخبرات والأدوات اللازمة لتحقيق هذا التوجّه دون أية تكلفة.

ويتيح برنامج BeOnline للمدارس والجامعات إمكانية الدخول إلى منظومة متكاملة من المواد التعليمية بما يوفر بيئة شاملة التعليم عن بعد تتضمن استشارات للتعلم الإلكتروني تقدمها “ميراي”، وحلول كفؤة لإدارة العملية التعليمية تقدمها “كلاسيرا”، وخدمة استشارية بمجال تكنولوجيا المعلومات تقدمها HP حول البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه العملية التعليمية.

ومن المقرر إتاحة هذه الخدمات للمدارس حتى نهاية العام الدراسي دون أية رسوم.

وسوف تدعم كلٌ من “كلاسيرا” و”ميراي” مزوّدي العملية التعليمية عن طريق توفير مساقات تعليمية عبر الإنترنت، بما في ذلك التجهيزات المتكاملة للمدرسة الافتراضية والتي تتضمن خطط دروس رقمية وتكليفات افتراضية وإثبات الحضور إلكترونياً وتكليفات إلكترونية.

إلى جانب استشارات تكنولوجيا المعلومات، ستوفر HP للمدارس برنامج HP LIFE – وهو عبارة عن مجموعة من 32 وحدة حول المهارات التجارية والتقنية للشباب. الوحدات متاحة على الإنترنت ويمكن للطلاب تسريع الدورات الذاتية وتلقي الشهادات عند الانتهاء من الدراسة.



وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام HP بالمساهمة لتمكين نتائج تعلم أفضل لـ 100 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2025، وتقديم برامج دراسية تحقق من خلالها أهدافها التعليمية والمستدامة، والتي تشمل “Classroom of the Future” و”HP Learning Studios” و”Digital School Awards” و”HP LIFE” و”HP Teaching Fellows”.

و قال ماثيو توماس، نائب الرئيس والمدير العام لشركةHP Inc. الشرق الأوسط: “تواجه الأسر والمؤسسات التعليمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم الاستقرار الشديدة، حيث تم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بمعظم البلدان جزئياً أو كلياً لفترة طويلة. وقد جرى تصميم هذا البرنامج بهدف مساعدة هذه المؤسسات بالمنطقة على تسريع جهود اعتماد التعلّم عن بُعد.

وتابع: “قد أصبح بمقدور التكنولوجيا دعم أنماط التعلّم الجديدة، إذ تتيح أجهزة الكمبيوتر والأدوات المصممة للتعليم للطلاب عملية تعليمية مرنة من حيث الزمان والمكان ما يعزّز وتيرة التعلّم، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، أو في إطار بيئات متنوعة.

ولا يقتصر دور التكنولوجيا على إشراك الطلاب وتحسين نتائج التعلم فحسب، بل إنها تساعد أيضاً في تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للمستقبل”.

وعلق محمد المدني، الرئيس التنفيذي لشركة “كلاسيرا”: “تبذل الحكومات كافة الجهود من أجل تقليص آثار تعطّل الدراسة حالياً في العديد من البلدان، نتيجة انتشار وباء كوفيد -19 على نطاق واسع عالمياً.

وقال إنه “في إطار حرص كلاسيرا على ضمان الانتقال السلس نحو تهيئة بيئة متكاملة وفعّالة للتعلّم عن بُعد، فإنه يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع كلٍ من HP وميراي لإطلاق برنامج BeOnline”.

وأضاف: “ستقدم كلاسيرا من خلال هذه الشراكة نظامهاClass Light Learning Management الذي سيتم استخدامه لتوفير محتوى ومواد الدورة التعليمية وإدارتها، من خلال التعاون عبر الإنترنت وإعداد التقارير الفورية. ويتم ذلك كله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإضفاء طابع الألعاب على هذه التجارب والتعلّم الاجتماعي”.

وتابع: “سوف يضمن ذلك استمرار الطلاب في تحقيق التقدم في دراستهم خلال هذه الفترة المضطربة، ويأتي في إطار النهج الذي تتبعه كلاسيرا لإطلاق مبادرات مجانية للتعلّم المستمر. وسوف تقوم ميراي، وهي أول شركة لابتكارات التعلّم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بتقديم دعمها لهذا البرنامج من خلال توفير خدمة استشارية تعليمية رقمية مجانية ما يضمن إنشاء برنامج قوي للتعلّم عن بُعد”.

و قالت كريستين ناصرغودسي، الشريك المؤسس والشريك الإداري لـ “شركاء ميراي”: “في ظل الجهود المتواصلة للتعلم عبر الإنترنت في معظم المجتمعات، فإننا نولي أولوية قصوى لضمان تقدم الطلاب في مسيرتهم الدراسية خلال هذه الفترة وما بعدها”.

واستطردت: “يسعدنا في هذا الصدد أن نتعاون مع كلٍ من HPوكلاسيرا من أجل إطلاق مبادرة BeOnline. وبموجب هذا التعاون سوف توفر ميراي الإرشادات والتوجيهات اللازمة بشأن التعليم الرقمي لدعم المؤسسات التعليمية لإنجاز مهام التدريس والتعلم والرقمنة بأعلى جودة لتمكين تنفيذ البرنامج المتكامل للتعلم عبر الإنترنت”.

وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد برنامج “شركاء قنوات HP” المخصص داخل كل دولة على ضمان جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المدارس للحقبة الجديدة للتعلّم والتعليم.