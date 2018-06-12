إتش اس بى سى : 70% من الشركات المصرية تتوقع ارتفاع الطلب على تمويل التجارة

كتب- سيد بدر: قال بنك HSBC إن 70% من الشركات المصرية تتوقع ارتفاع الطلب على تمويل التجارة خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، وفقًا للتقرير الصادر عنه حول آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على الوضع في مصر، بينما تتوقع 61% من تلك الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل، بعد قيام البنك الم

كتب- سيد بدر:



قال بنك HSBC إن 70% من الشركات المصرية تتوقع ارتفاع الطلب على تمويل التجارة خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، وفقًا للتقرير الصادر عنه حول آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على الوضع في مصر، بينما تتوقع 61% من تلك الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل، بعد قيام البنك المركزي بإلغاء آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبي في نوفمبر 2017، وهو الأمر الذي يخفف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج .

وقال البنك في تقريره إن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى خلال العام الماضي، ساهم فى تقليص العجز التجارى، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها، غير أن الطلب على الواردات لم يتأثر بصورة ملحوظة، نظرًا لاعتماد مصر الكبير عليها.

وأشار إلى أن هناك بوادر تنم عن انتعاش قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات بمصر، متوقعًا استمرار هذا التحسن ما لم تدهور البيئة السياسية والأمنية.

وتابع: ارتفع الطلب على الصادرات المصرية خلال الأرباع الأخيرة بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، واقترانها بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، حيث ساهم كلاهما فى تعزيز الثقة فى بيئة الأعمال. وتظهر نتائج المسح الذى أجراه بنك “HSBC” أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلون بشأن الآفاق التجارية فى عام 2018″.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التى تم إطلاقها فى مارس 2017، فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة من جانبها.