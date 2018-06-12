إتش اس بى سى: 62% من الشركات المصرية تتوقع زيادة حجم تجارة الخدمات العام المقبل

كتب- سيد بدر: كشف بنك HSBC في تقرير حديث حول الاقتصاد المصري أن 62% من الشركات المصرية، تتوقع زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام المقبل مدعومًا بانتعاش قطاعي السياحة وخدمات النقل . وأشار إلى أن الشركات ضمن المسح تستند في توقعاتها إلى ارتفاع إجمالي مساهمات القطاعين في عام 2016 لتمثل حوالي





كتب- سيد بدر:

كشف بنك HSBC في تقرير حديث حول الاقتصاد المصري أن 62% من الشركات المصرية، تتوقع زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام المقبل مدعومًا بانتعاش قطاعي السياحة وخدمات النقل .

وأشار إلى أن الشركات ضمن المسح تستند في توقعاتها إلى ارتفاع إجمالي مساهمات القطاعين في عام 2016 لتمثل حوالي 80% من إجمالي صادرات الخدمات، بعد ارتفاع عدد الوافدين بما يزيد عن 54% خلال العشرة أشهر الأولى من 2017، مقارنة بالسنة السابقة .

ورغم ذلك يرى التقرير أن هذا الانتعاش مازال أقل من نظيره فى عام 2015. كما تزايدت أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكى فى الصين على مدار العامين المقبلين. وذكر التقرير أن أبرز المخاطر التى قد تهدد تعافى القطاع مردها إلى الأوضاع الأمنية.

في سياق متصل توقع التقرير زيادة حجم التجارة في قناة السويس مدفوعة بنمو حجم التجارة العالمية.