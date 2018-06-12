إتش اس بى سى: 15% مساهمة قطاع الزراعة في زيادة الصادرات خلال 21-2030

كتب- سيد بدر: توقع تقرير صادر عن بنك HSBC أن يتحول قطاع الزراعة إلى ثانى أكبر محفز لنمو الصادرات، بحيث تصل نسبة مساهمته فى إجمالى الزيادة المتوقعة بها خلال الفترة 2021 - 3030 إلى 15%. وأوضح أن هذا القطاع لا يدخل ضمن الأولويات الرئيسية لاستراتيجية نمو الصادرات التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت

كتب- سيد بدر:

توقع تقرير صادر عن بنك HSBC أن يتحول قطاع الزراعة إلى ثانى أكبر محفز لنمو الصادرات، بحيث تصل نسبة مساهمته فى إجمالى الزيادة المتوقعة بها خلال الفترة 2021 – 3030 إلى 15%.

وأوضح أن هذا القطاع لا يدخل ضمن الأولويات الرئيسية لاستراتيجية نمو الصادرات التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى.

في سياق آخر رجح التقرير أن يساعد ارتفاع الإنتاج من حقل “ظهر” والمشروعات الأخرى مثل “أتول” و”غرب الدلتا “على زيادة الأهمية النسبية لصادرات الوقود سواء بالنسبة لمساهمتها فى عوائد الصادرات أو فى نموها.

وأشار إلى أن مساهمة هذه الصناعات- مضافًا إليها مساهمة صادرات السلع الزراعية والكيمياويات التى تحتل مكانة بارزة فى هيكل الصادرات الحالى – إلى نحو 45٪ من النمو المتوقع للصادرات خلال الفترة 2017 -2020.