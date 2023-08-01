«إتش.إس.بي.سي» يسجل قفزة في الأرباح بأكثر من الضعف خلال النصف الأول

سجل بنك إتش إس بي سي ارتفاعا في أرباحه خلال النصف الأول من العام بأكثر من الضعف، بدعم من أسعار الفائدة الفائدة المرتفعة حول العالم وخطته لبيع وحدته الفرنسية، حسبما أعلن بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة رويترز.

ورفع البنك هدف الأداء الرئيسي مع ارتفاع الأرباح وأعلن عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار.

وحقق أكبر بنك في أوروبا من حيث القيمة السوقية البالغة 162 مليار دولار أرباحا قبل الضرائب قدرها 21.7 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعا من 9.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت النتائج أفضل من متوسط التقديرات البالغ 20.9 مليار دولار في استطلاع لآراء الوسطاء أجراه البنك.

وقال البنك ومقره لندن إنه سيدفع توزيعات أرباح مبدئية بواقع عشرة سنتات لكل سهم.

وعلى الرغم من قفزة الأرباح، حذر البنك من تأثر الكثير من العملاء بحالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، لا سيما في بريطانيا حيث يتضافر أعلى معدل للتضخم بين مجموعة الدول السبع الكبرى والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة مما يزيد الضغط على الأسر.

وقال البنك إن ارتفاع خسائره الائتمانية إلى 1.3 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى مقارنة مع 1.1 مليار دولار قبل عام يرجع لأسباب منها تعرضه لقطاع العقارات التجارية في الصين والخدمات المصرفية التجارية في بريطانيا.