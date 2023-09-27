«إتش آند إم» للأزياء: تعزي تراجع مبيعات سبتمبر إلى حرارة الطقس

عزت شركة إتش اند إم للأزياء التراجع في مبيعاتها خلال سبتمبر الجاري الطقس الحار على نحو غير معتاد في الكثير من أسواقها الأوروبية، والذي تسبب في إرجاء بدء موسم التسوق الخريفي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن أعلنت الشركة أن تخفيضات التكلفة ساهمت في زيادة الأرباح الفصلية للشركة.

وقالت إتش آند إم، وأكبر منافس لها هي إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا، إن مبيعات سبتمبر ستنخفض 10% على أساس سنوي قياسا بالعملات المحلية.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة السويدية في الفترة بين يونيو وأغسطس 4.74 مليار كرونة (430.7 مليون دولار) مقابل 902 مليون كرونة قبل عام. وكان متوسط توقعات محللين استطلعت إل.إس.إي.جي آراءهم أرباحا بقيمة 4.72 مليار كرونة.

وشملت نتائج العام الماضي تكلفة لمرة واحدة بلغت 2.1 مليار كرونة لتخارج الشركة من روسيا.

وأعلنت الشركة عودتها إلى منصة جيه دي.كوم، أحد أكبر منصات البيع عبر الإنترنت ف الصين، بعد غياب مطول بسبب انتقادات لموقفها من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في الصين.

وأعلنت الشركة أيضا عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يبدأ يوم الأربعاء وتعتزم من خلاله إعادة شراء ما تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات كرونة بحلول 31 مارس المقبل.