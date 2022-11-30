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«إتش آند إم» تخطط لشطب 1500 وظيفة لخفض التكاليف

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أطلقت "اتش آند ام"، ثاني أكبر متاجر بيع الأزياء بالتجزئة في العالم،

«إتش آند إم» تخطط لشطب 1500 وظيفة لخفض التكاليف
محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:36 ص, الأربعاء, 30 نوفمبر 22

تعتزم “اتش آند ام”، عملاقة الأزياء السويدية إلغاء قرابة 1500 وظيفة في إطار مساعيها لخفض التكاليف وستجنب مبلغ 800 مليون كرونة سويدية (75.80 مليون دولار) لأغراض إعادة الهيكلة في الربع الرابع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت “اتش آند ام”، ثاني أكبر متاجر بيع الأزياء بالتجزئة في العالم، خطة لتوفير ملياري كرونة سويدية سنويا.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة هيلينا هيلميرسون في بيان: “برنامج التكلفة والكفاءة الذي بدأناه يتضمن مراجعة وضع الشركة ونحن ندرك جيدا حقيقة أن الزملاء سيتأثرون بهذا”.

وأضافت: “سندعم زملاءنا في إيجاد أفضل حل ممكن لخطواتهم التالية”.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:36 ص, الأربعاء, 30 نوفمبر 22