إتحاد الشركات يفتح ملف التأمين علي الجرائم الالكترونية

كتب-ماهرأبوالفضل:يعقد الإتحاد المصري لشركات التأمين برئاسة علاء الزهيري، عبر اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات ، الإثنين المقبل، ندوة حول التأمين علي الجرائم الالكترونية "cyber risks".وسيحاضر في الندوة الكسندر بلوم أحد المدراء الماليين بمجموعة "AIG" الامريكية لمنطقة الشرق

كتب-ماهرأبوالفضل:

يعقد الإتحاد المصري لشركات التأمين برئاسة علاء الزهيري، عبر اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات ، الإثنين المقبل، ندوة حول التأمين علي الجرائم الالكترونية “cyber risks”.

وسيحاضر في الندوة الكسندر بلوم أحد المدراء الماليين بمجموعة “AIG” الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

ومن المعروف ان سوق التأمين المصرية خلت من اية وثيقة للتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالقرصنة الالكترونية، ولم تلجأ اي شركة الي التأمين علي انظمتها الالكترونية وشبكاتها التكنولوجية لدي شركات إعادة التأمين في الخارج وإكتفت باتخاذ التدابير الاحترازية تكنولوجيا.

و أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين السابق والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي عدم توافر وثيقة مخاطر القرصنة الالكترونية بشركته، واشار الي انه يمكن دراسة تلك المخاطر فنيا والعائد منها والياتها من خلال اللجان المختصة بالاتحاد.

واشار الي ان الشركة لديها نظام تكنولوجي علي اعلي مستوي لتأمين البيانات، نافيا في الوقت ذاته تغطية تلك المخاطر لدي اي شركات تأمين او اعادة تأمين في الخارج.

وبدوره نفي محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة”اورينت” للتأمين التكافلي-المملوكة لمجموعة الفطيم الاماراتية- وجود وثيقة تأمين مخاطر القرصنة الالكترونية بشركته او حتي لدي الشركة الام في الامارات.

واشار الي ان المجموعة الام في الامارات لديها نظام تكنولوجي معقد يمنع اي اختراقات من خلال بعض الوسائل مثل الـ firewall او حائط النار.

ولفت عبد الجواد الي ان خطر القرصنة الالكترونية يمكن تغطيته تأمينيا الا ان ذلك مرهون بتوافر الطلب عليه، واشار الي انه يمكن الحصول علي نسخة من تلك الوثيقة في خلال 24 ساعة من اسواق التأمين والاعادة في الخارج ،بشرط طلبها من احد العملاء كالبنوك خاصة وان التأمين يعتمد علي قاعدة الاعداد الكبيرة لضمان تفتيت الخطر من ناحية وتحقيق معامل ربحية منه بعد تغطية تكاليفه.