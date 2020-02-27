إتاحة واي فاي أورنج وشحن كروت «مواصلات مصر» عبر أورنج كاش

وقّعت شراكة مواصلات مصر اتفاقية تعاون، اليوم الخميس، مع شركة أورنج مصر تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم حزمة من الحلول الرقمية للأولى.

قال هشام طه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مواصلات مصر، إن الشراكة مع أورنج تشمل تقديم خدمات الإنترنت المجاني داخل باصات مواصلات مصر، وتقديم خدمة التتبع الآليّ لأسطول الشركة ونقل البيانات اللحظية لمواعيد وصول الحافلات في محطات مواصلات مصر الذكية، فضلًا عن إتاحة سداد قيمة التذاكر والاشتراكات من خلال خدمة أورنج كاش.

وأضاف، خلال مؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم، أن أسطول الشركة يصل إلى أكثر من 300 حافلة، تنقل 2 مليون شهريًّا، على أن تتم زيادتها إلى 6 ملايين شهريًّا بنهاية العام، موضحًا أن الشركة نقلت نحو 35 مليون مواطن خلال العام الماضي.

وأوضح أن الشركة تعتمد على الشراكة الاستراتيجية مع شركة أورنج لتطوير خدماتها ونشرها ورقمنتها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، إن وجود وسيلة مواصلات مريحة بسعر مناسب سيسهّل الانتقال، خاصة في المسافات الطويلة.

وأوضح أنه من خلال حلول أورنج التكنولوجية ستتم إتاحة حجز التذاكر لشبكة مواصلات مصر من خلال فروع أورنج خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه اعتمادًا على حلول أورنج يمكن للعميل معرفة موقع الأتوبيس والوقت المتوقع لوصوله للمحطة والوقت المتوقع للوصول لوجهته.

يُذكر أن منظومة النقل الذكى تقوم على توفير التكييف، والواى فاى، والدفع الإلكترونى، وشاشات عرض المحطات، داخل كل أتوبيس، إضافة إلى الصيانة اليومية والدورية، ووضع الإعلان وفقًا لتصميمات هندسية معتمَدة من جانب الهيئة.

وإجمالى الاستثمارات الحالية لمواصلات مصر تتراوح بين 850 مليونًا ومليار جنيه، وتستهدف الشركة أن تصل هذه الاستثمارات بحلول عام 2023 إلى 3 مليارات جنيه.

و”مواصلات مصر” تدرس في الوقت الحالي، الدخول في مجال النقل التشاركي من خلال الحجز المسبق، وسيتم الإعلان عن انطلاق نشاط الشركة بهذا الصدد خلال الربع الثاني من عام 2020، بالإضافة إلى الإعلان عن الاستحواذ على إحدى أكبر الشركات العاملة بمجال النقل بين المحافظات.

ورصدت الشركة استثمارات مبدئية في هذا الصدد بلغت 100 مليون جنيه، وسيتم تسيير المركبات في أربع محافظات مختلفة لخدمة ملايين الركاب. ونجحت في نقل 9 ملايين راكب حتى اليوم من خلال 333 مركبة تضم الأتوبيس الكبير أو الميني باص.

وأعلنت شركة مواصلات مصر، بداية العام الحالي، سعيها للتحول الرقمي بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية في هذا الصدد، حيث تصل نسبة الركاب الذين يستخدمون كارت «مواصلاتي» إلى 42% من إجمالي الركاب، وتسعى الشركة للوصول بهذه النسبة إلى 80% خلال 2020.

محمود جمال ومدحت إسماعيل