إتاحة سداد فواتير المرافق العامة في سيارات ها تاكسي

المال ـ خاص:تعتزم شركة «رولين تكنولوجيز» المالكة لتطبيق «ها تاكسى» لطلب التاكسى الأبيض عبر المحمول، تفعيل خدمة سداد فواتير المرافق العامة، وشحن أرصدة المحمول داخل سياراتها، بالتعاون مع «مصارى» لحلول الدفع الإلكترونى، خلال شهر.وقال هيثم أمين، مدير الشركة، إنها

المال ـ خاص:

تعتزم شركة «رولين تكنولوجيز» المالكة لتطبيق «ها تاكسى» لطلب التاكسى الأبيض عبر المحمول، تفعيل خدمة سداد فواتير المرافق العامة، وشحن أرصدة المحمول داخل سياراتها، بالتعاون مع «مصارى» لحلول الدفع الإلكترونى، خلال شهر.

وقال هيثم أمين، مدير الشركة، إنها اتفقت أيضًا مع مصارى، على أحقية السائق فى سداد نسبة العمولة عن كل رحلة، البالغة 10 %، عبر منصتها، موضحًا أن محافظة القاهرة وافقت على تركيب إعلانات على أبواب سيارات التاكسى المنضمة للتطبيق، بمساحات محددة أقل 60 % من المعلنين الآخرين، ومن المقرر بدء تنفذيها خلال أسبوعين، بعد مناقشة شكل الإعلانات مع الإدارة العامة للمرور. وأوضح أمين أن عدد مستخدمى «ها تاكسى» حتى الآن يصل إلى 20 ألف مستخدم، ونجحت الشركة منذ مارس الماضى فى ضم 3 آلاف عربية جديدة، إلى أسطول سياراتها، لافتًا إلى أن «رولين تكنولوجيز» تعتزم التوسع بالخدمات فى الإسكندرية، خلال الربع الأخير من العام الجارى.

يذكر أن الشركة أطلقت التطبيق رسميًا يونيو 2016 على هواتف «الآندرويد»، وضم نحو 1300 سائق تاكسى، وجذبت نحو 12 ألف مستخدم للتطبيق نهاية 2016، ونفذت 2350 رحلة.

ويبدأ فتح عداد الرحلة بـ 3 جنيهات، و175 قرشًا عن كل كيلومتر، و35 قرشًا عن كل دقيقة انتظار، وحسابها إذا كانت السيارة تسير بسرعة أقل من 20 كيلومترًا فى الساعة، وهى نفسها تعريفة ركوب التاكسى الأبيض، كما لا يوجد وقت ذورة، ومن ثم فأسعار الخدمة ثابتة فى أى مكان.

وتسعى الشركة إلى جذب تمويلات بقيمة 10 ملايين جنيه، لاستكمال خططها المستقبلية خلال العام الحالى، والتى تتضمن جذب 50 ألف مستخدم، وتنفيذ 20 ألف رحلة بالسوق المحلية، وإتاحته على هواتف «الآيفون» يذكر أن السائق سيحصل على عمولة 500 جنيه من الإعلان الواحد، كما تعاقدت الشركة مع «مصارى» و«مركز أعطال» لصيانة السيارات، لتنفيذ حملات إعلانية عبر 20 سيارة لمدة 6 أشهر، بحسب ما أكده هيثم أمين فى حوار سابق لـ«المال»، فى مارس الماضى.