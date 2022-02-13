إتاحة خدمات بنك مصر على «مصر الرقمية» فى أبريل

تعتزم وزارة الاتصالات تفعيل خدمات بنك مصر على منصة مصر الرقمية خلال شهرين، بحد أقصى أبريل المقبل.

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، أن بروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع بنك مصر خلال الأسبوع الماضى يستهدف تسهيل إجراءات التسجيل على المنصة لعملاء المصرف وتقديم كل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت Internet Banking.

وأوضح «العطار» فى تصريحات لـ«المال» أن الخطوة السابقة تعد استرشادية وتفتح الباب للتعامل مع كل وحدات القطاع المصرفى، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء بث تجريبى لخدمات بنك مصر على «مصر الرقمية»، لمدة شهرين للتأكد من مدى نجاح الفكرة، وذلك قبل تعميمها على باقى البنوك.

وألمح إلى أن البروتوكول مع بنك مصر سيتيح جميع خدمات منصة مصر الرقمية لعملاء المصرف التى تتضمن 27 خدمة، مثل تجديد رخصة السيارة والقيادة والبطاقات الشخصية والخدمات الحكومية، وأن دفع تلك الخدمات من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت باينكينج، ما سيسهم فى توفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأكد «العطار» أن دور بنك مصر يتمثل فى إتاحة قنوات الدفع الإلكترونى للحصول على خدمات منصة مصر الرقمية، بينما ستتولى المنصة تقديم خدماتها لعملاء البنك، وعند نجاحها سيتم تطبيقها على العديد من البنوك مثل البنك الأهلى – على حد تعبيره، مضيفًا أن المنصة تسعى لتقديم الخدمات الحكومية لأى مواطن يمتلك حسابًا بنكيًا.

فى سياق متصل، قدر عدد مستخدمى منصة مصر الرقمية حاليًا بنحو 4 ملايين و400 ألف مستخدم، وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة العدد بمعدل 200 ألف مستخدم جديد شهريًا.

يذكر أن وزارة الاتصالات أطلقت منصة مصر الرقمية فى عام 2020 تتكون من موقع وتطبيق ذكى عبر المحمول، لتسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية، ويتم تحديث جميع المعلومات المنشورة على المنصة بصورة مستمرة.

وتقدم المنصة خدمات مميكنة فى عدة قطاعات، منها المرور والتموين والتوثيق، كخدمة إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف، أو خدمة فصل اجتماعى وضم أفراد الأسرة، والنقل من محافظة لأخرى، إضافة لخدمات المرور مثل استخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم، ‫أو تجديد رخصة المركبة، أو تحرير توثيق عقد بيع مركبة وإصدار عقد، فضلًا عن الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، كما شهدت أيضًا إجراء نحو 14 مليون معاملة خلال العام الماضى.