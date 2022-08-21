إتاحة خدمات الشهر العقاري في 20 فرعا لـ«اورنج مصر»

شهد وزير العدل المستشار عمر مروان والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “اورنچ مصر” توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وشركة “اورنچ مصر” لتقديم خدمات الشهر العقارى داخل فروع اورنچ، وذلك بحضور عدد من قيادات كلٌ من وزارة العدل وشركة “اورنچ”.

وقع البروتوكول كل من الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى للتوثيق، وهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اورنچ مصر.

وبموجب هذا البروتوكول ستقوم فروع شركة “اورنچ مصر” بقديم خدمات الشهر العقارى وعمل التوكيلات من خلال 20 فرعا من فروعها فى 12 محافظة كمرحلة أولى، على أن يتم الإعلان عن تلك الفروع فور بدء الخدمة ومواصلة تنفيذ باقى مراحل التعاون.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “اورنچ مصر” عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي فى مختلف المجالات وتقديم خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين بطريقة أسهل وأسرع وأكثر كفاءة”.