إتاحة خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا بداية يوليو المقبل

تم تسجيل أرقام محمول لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية من إجمالي عدد البطاقات البالغة 22 مليون بطاقة.

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أنه نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا ومع وجود خطة للتعايش مع المرض كان لابد من عودة بعض الخدمات التموينية التي كانت متوقفة خلال بداية ظهور المرض في مصر.



وقال مدكور خلال اتصال هاتفي مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر أنه بداية من شهر يوليو المقبل سيتم إتاحة جميع الخدمات المقدمة من خلال مكاتب التموين ولكن عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وهو دعم مصر.

وأضاف أنه سيتم استخراج بطاقات تموينية جديدة للعمالة الموسمية والفصل الاجتماعي وتغيير البطاقة من محافظة إلى أخرى، وذلك عن طريق عدد من الخطوات التي لابد من اتباعها.

وأوضح مدكور أنه يتوجب على المواطن كتابة رقم المحمول الخاص به ورقم البطاقة الشخصية ورقم بطاقة التموين وذلك للاستفادة من الخدمات المتاحة على موقع دعم مصر.

وكشف مدكور أنه تم تسجيل أرقام محمول لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية من إجمالي عدد البطاقات البالغة 22 مليون بطاقة.

ولفت إلى أنه منذ 4 أشهر تم مناشدة المواطنين تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين منها للتأكد من صحة الأفراد المضافين علي تلك البطاقة.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، مقسمة إلى 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه للخبز.

وتضم منظومة التموين 21 مليون بطاقة تموينية، لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيهًا كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.