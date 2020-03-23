إتاحة استكمال المستندات الأساسية لوحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا منعا للتزاحم

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إطلاق خدمة “طلب رفع / استكمال المُستندات الأساسية” لحاجزى الوحدات السكنية بمشروع “الإسكان الاجتماعى”، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط التالى https://cservices.shmff.gov.eg، موضحا أن التوسع فى إتاحة الخدمات إلكترونياً، يأتى ضمن تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” المُستجد ، بالتعاون بين وزارة الإسكان و وزارة الصحة وجميع مؤسسات الدولة.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تلك الخدمة تُمكن المواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، من رفع أو استكمال المُستندات الأساسية المطلوبة منهم لإتمام إجراءات التعامل على طلب الحصول على الوحدة السكنية .

وأكدت أنه يتم ذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية https://cservices.shmff.gov.eg، والضغط على زر “الطلبات” بمركز خدمة المواطنين، واختيار “طلب رفع / استكمال المُستندات الأساسية”،

وقالت إن المواطن يقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام للطلب، ثم يتم تحديد المُستند/ المُستندات المطلوب رفعها أو استكمالها من قائمة المُستندات المُتاحة بالشاشة، ثم كتابة محتوى الطلب ورفع المُستند/ المُستندات التى تم تحديدها بملف واحد بصيغة (pdf)، ثم يقوم بإرسال الطلب.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إلى أنه يُمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذى تقدم به إلى الصندوق، وذلك من خلال قيام النظام الآلي الداخلى بالصندوق بإرسال رسائل نصية (SMS) على أرقام الهاتف المُسجلة بالبوابة الإلكترونية عند تسجيل الحساب الخاص بالدخول على البوابة الإلكترونية لتحديد موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفى الصندوق، هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية .

وأكدت مى عبدالحميد، ضرورة التزام المواطن الراغب فى رفع أو استكمال المُستندات الأساسية بالاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت، لمعرفة حالة الطلب، وتحديد طبيعة وأنواع المُستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التعامل على طلب الحصول على الوحدة السكنية، بما يُساهم فى سرعة ودقة التعامل على طلب “رفع / استكمال المُستندات الأساسية” المُقدم عبر البوابة الإلكترونية .

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ، إن إدارة الصندوق تراجع بشكل دوري أساليب خدمة العملاء لتتلاءم مع احتياجات المواطنين فى ظل الظروف الراهنة،