إتاحة أول سيارة كهربائية للمستهلكين فى أبريل

■ الرئيس التنفيذى للشركة: افتتاح صالة العرض بحلول منتصف العام شريف عيسىاقتربت شركة ريفولتا ايجيبت، من الإفراج الجمركى عن دفعة من السيارات الكهربائية المستوردة التى تدخل السوق لأول مرة، وتتبع العلامة التجارية الأمريكية «تسلا».قال محمد بدوى، الرئيس التنفيذى للشركة المتخصصة فى تس

■ الرئيس التنفيذى للشركة: افتتاح صالة العرض بحلول منتصف العام

شريف عيسى

اقتربت شركة ريفولتا ايجيبت، من الإفراج الجمركى عن دفعة من السيارات الكهربائية المستوردة التى تدخل السوق لأول مرة، وتتبع العلامة التجارية الأمريكية «تسلا».

قال محمد بدوى، الرئيس التنفيذى للشركة المتخصصة فى تسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، إن تأخر عمليات الإفراج جاء نتيجة حرص مصلحة الجمارك على الاستعلام عن الطرازات من بلد المنشأ، للتعرف على أسعارها، مؤكدًا تمتع السيارات الكهربية بالإعفاء التام من الجمارك وفقاً للقانون.

وتابع: ستخرج أول دفعة لطرحها فى السوق خلال منتصف أبريل على أقصى تقدير.

وأشار إلى ترقب «ريفولتا» توقيع عقد مع إحدى الشركات، رفض ذكر اسمها، لتتولى عمليات تسويق، وبيع السيارات الكهربية التى ستقدمها للسوق المحلية، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة لها، على أن ينصب الاهتمام على تدشين نقاط الشحن وفقًا للخطة المعلنة.

أضاف بدوى: على مدار الشهرين الماضيين تمكنت «ريفولتا» من تدشين ما يقرب من 30 محطة، فى عدد من الطرق السريعة، واستكمال نقاط الشحن بطريق الغردقة، والإسكندرية .. المرحلة الثانية تستهدف تغطية القاهرة الكبرى.

وتعمل «ريفولتا» حاليًا على الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تستهدف تدشين 65 محطة شحن، فى 7 محافظات، باستثمارت تقدر بنحو 65 مليون جنيه.

كما كشف الرئيس التنفيذى لريفولتا عن افتتاح أول صالة عرض للسيارات الكهربية بحول يونيوالمقبل، تمهيداً لعمليات البيع، موضحًا استهدافه بيع 1000 سيارة كهربية بنهاية العام الجارى.