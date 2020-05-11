إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا اليوم وتسليمها فى المدارس غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالى 2019/2020.

وذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءا من اليوم ،بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg).

وسيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من غد.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها.

ومن بين تلك الآليات تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس. ،بالإضافة إلي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.

وشدد حجازى، على ضرورة التزام جميع المدارس بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020.

وينص القرار على تنظيم تواجد المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.