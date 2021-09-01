«إبيزا» تتصدر تراخيص «سيات» بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سيات» فى مختلف وحدات المرور نحو 799 مركبة خلال شهر يوليو الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة لـ«سيات» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.

تصدرت «إبيزا» قوائم تراخيص العلامة الاسبانية بوحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 352 وحدة، تبعتها «أرونا» فى المركز الثانى بإجمالى 278 سيارة.

وجاءت «ليون» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 85 مركبة، تلتها «تاراكو» فى المركز الرابع بنحو 48 سيارة.

حلت «تاراكو» فى المرتبة الخامسة بإجمالى ترخيص 48 سيارة بوحدات المرور، خلال الشهر الماضى.

يذكر أن «سيات» تمركزت بالمرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور، بإجمالى 799 مركبة خلال الشهر الماضى.

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بوحدات المرور، نحو نحو 20 ألفًا و83 مركبة خلال يوليو الماضى.

من جهته، قال أحد موزعى سيارات العلامة التجارية «سيات»، إن الفترة الحالية تشهد نقصا شديدا فى إجمالى الكميات المعروضة من طرازات العلامة الاسبانية داخل السوق المحلية ؛ جراء تراجع إجمالى الشحنات الموردة من جانب الشركة الأم.

وأضاف أن أغلب الشركات العالمية تعانى من تراجع الطاقة الإنتاجية فى مصانعها بسبب تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؛ الأمر الذى تسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض أعداد الشحنات المصدرة من السيارات المستوردة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر».

كانت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل الحصرى للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر، أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين – فى وقت سابق-ينقص الحصص الموردة من العديد من طرازات «سيات» داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

ترتيب سيارات «سيات» المرخصة بوحدات المرور، خلال شهر يوليو الماضى

الطراز عدد السيارات المرخصة إبيزا 352 أرونا 278 ليون 85 تاراكو 48 أتيكا 36

إعداد – المال