«إبيزا» الأكثر ترخيصًا لسيارات «سيات» في مصر خلال ديسمبر (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «سيات» في مصر، نحو 208 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.

تصدرت «إبيزا» قوائم تراخيص سيارات «سيات» بعدما تمكنت من تسجيل 70 وحدة، تبعتها «أتيكا» في المركز الثاني بإجمالي نحو 58 سيارة.

وجاءت «تاراكو» في المرتبة الثالثة بإجمالى ترخيص 49 مركبة، تلتها «ليون» في المركز الرابع بواقع 26 سيارة.

حلّت «أرونا» في المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص طرازات العلامة الإسبانية، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 5 سيارات خلال الشهر الماضى.

يُذكر أن إجمالى عدد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بلغت نحو 20 ألفًا و704 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد السيارات المرخصة من «سيات» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: