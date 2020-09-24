«إبني» للتطوير العقارى تقتنص 15 فدانا فى سوهاج الجديدة

اقتنصت شركة إبنى للتطوير العقارى قطعة أرض بمساحة 15 فدانا فى مدينة سوهاج الجديدة عن طريق آلية التخصيص الفورى التى تتبناها الهيئة فى طروحاتها الأخيرة منذ مارس 2019.

وقالت مصادر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الشركة تقدمت للحصول على قطعة الأرض وسددت مبلغ جدية الحجز على أن يتم استكمال باقى مقدم الأرض خلال الفترة المقبلة.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن هيئة المجتمعات حددت سعر المتر فى القطعة بقيمة 760 جنيها على أن يتم عليها تنفيذ مشروع عمرانى متكامل.

وقالت إن المشروع يعد الأول لـ «إبني» فى مدن الصعيد التابعة للهيئة، مشيرة إلى أنه يحتوى على عمارات سكنية ومن المتوقع طرحه خلال العام الحالي.

وأكدت أن حصيلة الهيئة من بيع الأرض تبلغ حوالى 80 مليون جنيه على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلامها.

كان المهندس رجب سالمان, رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة, قال سابقاً لـ «المال» إن المدينة تخطط لجذب استثمارات عقارية بنحو 4 مليارات جنيه بحلول عام 2023 فى ظل الطفرة العقارية التى تشهدها، ودخول أكثر من مطور عقارى.

وتخطط مدينة سوهاج الجديدة لضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي، لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق والإسكان.

وتعتبر سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية، بمساحة 29516 فدانًا، ومن المستهدف الوصول بعدد سكانها إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2025.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة من شهر مارس 2019 وحتى نهاية يونيو الماضى نحو 4 آلاف طلب للحصول على أراضى بالمدن الجديدة ضمن آلية التخصيص الفورى.

وأوضحت أن الهيئة وافقت على 1100 طلب لتخصيص 732 قطعة أرض بمساحة 5145 فداناً خلال 2019، بينما وافقت على 1114 طلباً لتخصيص 472 قطعة أرض بمساحة 1686 فداناً خلال الأشهر الستة المنتهية فى يونيو الماضى.

وأشارت إلى أن أنشطة قطع الأراضى المتقدم عليها تجارى إداري، ومحطات تموين، ومعاهد، وجامعات، ومدارس، وبنوك، وصناعي، وسكنى فندقي، وورش، ومخازن.