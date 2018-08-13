إبليس (22) فى الأدب العربى

يندر فى الأدب العربى ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ يندر فيه تمثيل أو تجسيد الشياطين الشعرية على نحو ما جرى فى ملاحم الشعراء الغربيين وقصائدهم.

ذلك أن شعراء العرب لم ينظموا الملاحم التى يتجسد فيها أبطالهم بملامحهم الظاهرة أو الخفية . لأن الأدب العربى ـ شعرًا ونثرًا ـ لا ينسب للشيطان دورًا فى قصة الخليقة والخلاص كالدور المنسوب إليه فى عقائد الأدباء الغربيين، وليس للشيطان فعلٌ غير ذلك الوسواس الذى يطرأ على كل سريرة آدمية كما طرأ على سريرة آدم وحواء.

ولا يدخل فى هذا التصوير أو التمثيل لملامح الشيطان ـ الحوار الذى أداره « أبو نواس « مع إبليس فى إحدى شطحاته، وتوعده إبليس بأنه سوف يتوب عن المعاصى إذا لم ييسر له ما يشتهيه، ولا يدخل فى هذا التصوير أو التمثيل تظرف بشار بن برد بأمثال هذه البدوات.

إلاَّ أن موضع إبليس ظاهر فى «رسالة الغفران» لأبى العلاء المعرى فيشبه ما أورده حكيم المعرة فيها ملاحم الشعراء الغربيين . ذهب المعرى فيها إلى وجود أودية فى العالم الآخر ليست كأودية الجنة، فسأل صاحبه عنها، فقيل له هذه جنة العفاريت الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وذُكِرا فى سورة الأحقاف وفى سورة الجن، وهم كثيرون، يورد رسالة الغفران بعض ما تكلموا فيه أو قيل عنهم .

ويذكر المعرى أنه فى جنة العفاريت التقوا شاعرًا يسمى «أبا الهدرس» فيسمعه من نظمه قصيدة قال فيها أبياتٍ عن أيام طاعته لإبليس، ويورد أنه فى أقصـى الجنـة لاقـوا «الحطيئة» و«الخنساء»، ويسألون الخنساء عن شأنها فتقول لهم : «أحببت أن أنظر إلى صخر فرأيته كالجبل والنار تضطرم فى رأسه».

ويقول المعرى عن صاحبه : « فيطلع فيرى إبليس لعنة الله عليه وهو يضطرب فى الأغلال والسلاسل، ومقامع الحديد تأخذه من أيدى الزبانية، فيقول : الحمد لله الذى أمكن منك يا عدو الله وعدو أوليائه .. إلخ».

وفى الرسالة أن نزلاء النار نادوا أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله، فيردون عليهم بأن الله حرمها عليهم.

ويذكر الأستاذ العقاد أن ما استجد بعد المعرى بشأن تصوير الشيطان، يدخل فى باب القصة من الأدب كالقصص التى جمعت فى « ألف ليلة وليلة «، واقتبس رواتها ما تداولته الألسنة من أخبار السحرة وتسخير المردة وقيام الجان عن أرصاد الطلاسم أو حبسها فى الأغوار والقماقم.

ولم يطرأ على الأدب العربى جديد فى هذا الباب حتى مطلع القرن العشرين . ثم تجمعت فى أوائل هذا القرن نوازع شتى للتوسع فى الإطلاع على آداب الأمم والبحث فى موضوعات الشعر ومنها الملاحم المطولة، وتعبيراته التى منها تجسيم المعانى المجردة.

ويذكر الأستاذ العقاد أن أول ما خطر له من مقارنة التشبيهات والمعانى المجسمة فى اللغات الأوروبية واللغة العربية، ما كتبه عن الكائنات الخفية وعجائب المخلوقات والأساطير وظهر فى مجموعة «الفصول»، وفى مجمع الأحياء، وقد تناولنا ذلك بالمجلد الأول لمدينة العقاد، ثم خطر له ـ فيما يقول ـ أن ينظم قصيدة عن «سباق الشياطين»، وأن يؤلف كتابًا باسم «مذكرات إبليس» ـ إلاَّ أنه لم يكتب من هذه المذكرات سوى فصل واحد، ثم تحول عن هذا المطلب بعد الحرب العالمية الأولى إلى موضوع القصيدة المسماة «ترجمة شيطان» .

أما «سباق الشياطين»، فنظم فيه الأستاذ العقاد قصيدة، خلاصتها أن إبليس جعل لتلاميذه جائزة لمن يعرض أعماله ويثبت للملأ من الشياطين ـ قدرته على السبق فى التضليل والإغواء . فانبرى سبعة من الشياطين يتنافسون عليها وهم : شياطين كل من : الكبرياء، والحسد، واليأس، والندم، والحب، والكسل، والرياء، فاستحق شيطان الرياء أن يحصل على الجائزة، ولكنه اصطنع الزهد فيها ـ رياءً ـ كعادته، فخاطبه إبليس مقرعًا بيتين من شعر القصيدة .

ولا يفوت الأستاذ العقاد، مع وفائه وإكباره لصديقيه المازنى وشكرى، أن يضيف أنه نحو هذا الوقت، ألف صديقه الشاعر العبقرى ـ كوصفه ـ الأستاذ عبد الرحمن شكرى كتابه النثرى « حديث إبليس «، ليدير عنه بحوثًا، ويذكر فى تقديمه للكتاب أننا لا نعرف إلاَّ قليلاً جدًا عن حركات النفس وبواعثها، ولا نعرف إلاَّ قطرة إثر قطرة إن كان وراءها سيلٌ آتٍ .

ويشير الأستاذ العقاد إلى ما اطلع عليه بعد الحرب العالمية الأولى من محاولات متنوعة فى هذه الأغراض، ومنها ديوان « عبقر « للشاعر السورى « شفيق معلوف « من صفوة أدباء المهجر فى البرازيل، ونظم فى هذا الديوان قصائد تروى كل منها نبأً عن ولد من أولاد إبليس أو بعض الشياطين، كذا قصة «الشهيد» التى يقول عنها إنها «لزميلنا الكاتب الموهوب الأستاذ توفيق الحكيم، وهى من أجود ما كتب فى هذا الغرض فى جميع اللغات» العربية وغير العربية، وفيها أعطى الأستاذ توفيق الحكيم الشيطان دوره المحتوم فى مسرح الكون، وجعله كما هو فى الواقع دورًا لا حيلة له فيه، ولا لأصحاب الأديان الذى يلعنونه ويستنكرونه، ولكنه يلجأ إليهم ليتوب على أيديهم، فلا يدرون كيف يقبلون توبته، فإن الحبر المسيحى لا يملك أن يتصرف فى عقيدة الخطيئة والخلاص، والربانى اليهودى لا يملك أن يتصرف فى مكانة شعب الله المختار بين الأمم التى أضلها الشيطان على اعتقـاده، والإمام المسلم لا يملك أن يتصرف فى التعوذ من الشيطان الرجيم، ويصيح إبليس محتجًّا بأن وجوده ضرورى لوجود الخير ذاته، وأن نفسه المعتمة يجب أن تظل هكـذا لتعكـس نور الله» .

ولا ينهى الأستاذ العقاد هذا الفصل قبل أن يشير إلى لون آخر من ألوان الحديث عن الشيطان فى الشعر العربى، لم يشر إليه سلفًا لأنه من ألوان الرأى لا من ألوان التخيل والتصوير، ذلك هو رأى الأديب العراقى الكبير «جميل صدقى الزهادى» ـ ومجمله أن الشيطان هو الإنسان الذى يَخْدَعُ غيره لغاية من غاياته.

لا يخدع المرء إنسانًا لغايته

:إلاَّ إذا كان ذاك المرء شيطانًا .

وبعد، فإن هذا المطلب على حداثته فى الأدب العربى، والذى أحيط من جوانب متعددة، لا يساوى ـ كمًّا ـ نظائره الأوروبية فى استفاضتها، ولكنه يساويها فى طبقتها.