«إبسون» تحقق 1.2 مليون دولار مبيعات من حلول طباعة المنسوجات

قال شهاب أحمد ، مدير المبيعات الإقليمي للحلول الاحترافية لدي شركة إبسون اليابانية بمنطقة الشرق الأوسط ، إن شركته حققت مبيعات من حلول طباعة المنسوجات فى مصر خلال العام الماضي بلغت 1.2 مليون دولار عن طريق تسويق 85 ماكينة من إجمالي 180 وحدة بالمنطقة.

جاء ذلك على هامش مشاركة إبسون فى معرض ” ستيتش آند تكس إكسبو ” الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجاري فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر .

وأوضح أحمد لـ ” المال ” أن الشركة تعاقدت مع “CMYK” كموزع معتمد حصري لمنتجاتها فى حلول الطباعة الاحترافية فى مصر، مؤكدا أن سياسة عمل “إبسون” تقوم على تعيين موزعين معتمدين يقدمون خدمات قيمة مضافة للعملاء بدلا من أسلوب البيع المباشر .

وأضاف أن “إبسون” بدأت رسميا تطوير حلول الطباعة الرقمية على المنسوجات منذ 4 سنوات وتنظر إلى مصر كسوق واعد فى المنطقة مع وجود مساع حكومية للنهوض بتلك الصناعة وتوافر أصناف الأقطان طويلة التيلة ، لافتا إلى أن الشركة لعبت دورا كبيرا خلال المرحلة الماضية فى طباعة زي المدارس والمهرجانات والأنشطة الرياضية.

وأوضح أن القطاع الحكومي يستحوذ على 50 % من حجم أعمال الشركة بمصر ، ولديها حلول فى طباعة الملابس الرياضية ومستلزمات الفنادق من مفروشات وسجاد وستائر وتتعاون مع عدة شركات فى هذا الصدد منها “مرديني تكستيال”.

وأشار إلى أن حلول الطباعة الرقمية تساهم فى توفير أكثر من 50 % من تكاليف الإنتاج على المدي الزمني الطويل نظرا لعدم اشتراط طباعة عدد محدد من الأمتار مقارنة بالطريقة التقليدية التى تعتمد على ورش المصابغ ، إلى جانب توافر عامل المرونة فى تلبية احتياجات الأسواق طبقا للمتغيرات التكنولوجية .

ورأي أن إبسون تتنافس فى سوق حلول طباعة المنسوجات محليا مع عدة شركات أخري منها ميماكي اليابانية و”إتش بي” الأمريكية ، وتقدم الشركة حلولا متكاملة من أجهزة هاردوير وبرامج سوفت وير متخصصة وأعمال صيانة .