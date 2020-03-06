إبسون اليابانية تستهدف 15% نموا في حجم أعمالها بمصر

تستهدف شركة إبسون اليابانية تحقيق نموا في حجم أعمالها بالسوق المصرية خلال العام الحالي بنسبة تصل إلي 15%.

وقال شهاب أحمد ، مدير المبيعات الإقليمي للحلول الاحترافية للشركة فى منطقة الشرق الأوسط لـ”المال”، إن الشركة قررت خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ 1 أبريل تقسيم المنطقة إلى 4 مناطق رئيسية هي الإمارات والسعودية ومصر وباقي دول المنطقة الأخرى .

وأضاف أن وضع مصر كسوق منفصلة يرجع إلى أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للشركة فى المنطقة ، لافتا إلى أن حلول الطباعة الاحترافية تضم التصوير والخرائط وإعلانات الأوت دور .

ولفت إلي أن إبسون لديها مكتب إقليمي فى دبي يتولي إدارة مبيعات أسواق منطقة الشرق الأوسط كما افتتحت مؤخرا مكتب تمثيلي فى السوق السعودية ، منوها إلى أن الشركة تستحوذ على 62% من مبيعات حلول الطباعة الاحترافية بالمنطقة .

وحول تأثير فيروس كورونا على أعمال الشركة ، نوه بأن كافة الصناعات الرئيسية تتم داخل اليابان ولدي الشركة مصانع أخري للتجميع فى دول منها الصين والفلبين واندونيسيا ، وقررت إبسون نقل أعمال التجميع مؤقتا إلى منطقة جبل علي فى دبي .

وتأسست CMYK فى عام 2000 وتعمل فى 4 أسواق عربية أخري هي السعودية والإمارات وسوريا والسودان وتستهدف التركيز على قطاعات الاعلانات الخارجية والمنسوجات ( الملابس والمفروشات المنزلية ) .

واستطاعت خلال الـثلاث سنوات الماضية بيع 120 ماكينة طباعة لإبسون فى طباعة المنسوجات فى مصر ولدي CMYK نحو 1200 عميل وتستهدف زيادة حجم أعمالهم.