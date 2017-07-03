إبراهيم محلب يرأس وفد مصر بالقمة الأفريقية

بدور إبراهيم : ترأس المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وفد مصر فى قمة الاتحاد الأفريقى فى دورته العادية الـ 29, والتي عقدت اليوم الإثنين 3 يوليو بالعاصمة الإثيوبية، تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب". وتضمنت فعالياتها عرض عدة تق

بدور إبراهيم :

ترأس المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وفد مصر فى قمة الاتحاد الأفريقى فى دورته العادية الـ 29, والتي عقدت اليوم الإثنين 3 يوليو بالعاصمة الإثيوبية، تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.

وتضمنت فعالياتها عرض عدة تقارير لرؤساء الدول الأفريقية حول القضايا والتطورات الأفريقية؛ خاصة عمليات التنمية المستدامة والنزاعات في القارة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والسلم والأمن في أفريقيا.

والتقي المهندس إبراهيم محلب الرئيس التشادي ادريس ديبي، حيث نقل لسيادته تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن ومكافحة خطر الإرهاب الذى يهدد القارة الأفريقية.

كما عقد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية عدة لقاءات مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المشاركة بالمؤتمر أكد خلالها علي دعم علاقات التعاون بين مصر وهذه الدول.