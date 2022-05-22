إبراهيم: لم نرصد أي حالات كورونا بين المعتمرين المصريين العائدين بعد أداء المناسك

قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، إن موسم العمرة والذي انتهت فعالياته منذ أيام شهد نجاحا، وذلك بعد توقف رحلات العمرة لفترة ليست قصيرة بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في غرفة شركات السياحة، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض مزمنة أخري للمعتمرين المصريين العائدين إلى مصر بعد أداء المناسك.

وأشار إلى أن هذا الأمر يأتى بفضل عدة أسباب منها، الإجراءات الاحترازية التي تضمنتها ضوابط العمرة والتزمت الشركات بتطبيقها بحزم، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية القوية التي تتخذها السلطات السعودية لحماية المعتمرين من كافة الجنسيات.

ولفت إلى أنه كان يتم إجراء فحص بي سي ار، للمعتمر خاصة عند عودته من العمرة بمعرفة أجهزة وزارة الصحة ولم يتم تسجيل أي حالة كورونا.