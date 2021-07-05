إبراهيم غانم : «طيران الإمارات» تستهدف تشغيل طائرات الإيرباص A380 إلى 15 مدينة

قال إبراهيم غانم، مدير طيران الإمارات في مصر وليبيا، إنه من المقرر تشغيل طائرات الإيرباص A380 إلى 15 مدينة خلال الفترة المقبلة. وتعتبر طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 ذات الجسم العريض الحديثة والفعالة، كما تضم شبكة الناقلة ما يزيد على 150 وجهة عبر قارات العالم الست.

وأضاف غانم، في تصريحات له، خلال لقائه مع محرري الطيران، اليوم الاثنين، للحديث عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، وكيفية تعاملها مع الظروف التي فرضتها جائحة “كوفيد- 19″، أن الشركة ستقوم بتشغيل رحلات جديدة إلى ميامى، بواقع 4 رحلات أسبوعيًّا.

وأشار إلى أهمية هذا الخط نظرًا لأن ميامي تعد ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأميركية، منوهًا بأن هناك أيضًا محادثات مع الجانب البريطاني لرفع الإمارات من القائمة الحمراء للسفر بسبب فيروس كورونا.

وتابع غانم أن تلك القائمة لم يتم تحديثها منذ شهر أبريل الماضي، مؤكدًا أن هناك خطوات لعودة الحركة الجوية بين البلدين.