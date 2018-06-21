فيديوهات المال إبراهيم عيسى يتحدث عن تجربة المال في احتفالية الجريدة باليوبيل الـ 15 لصدورها إبراهيم عيسى يتحدث عن تجربة المال في احتفالية الجريدة باليوبيل الـ 15 لصدورها المال - خاص 12:20 م, الخميس, 21 يونيو 18 12:20 م, الخميس, 21 يونيو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر إبراهيم عيسى يتحدث عن تجربة المال في احتفالية الجريدة باليوبيل الـ 15 لصدورها شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) الوسوم فيديو شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر