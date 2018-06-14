إبراهيم عيسى: فوزي بجائزة نجيب محفوظ جلب لي فرحتين

متابعات أعرب الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى عن سعادته بفوز روابته "رحلة الدم" بجائزة نجيب محفوظ، مناصفة مع الروائي صبحي موسى عن رواية "نقطة نظام". وتأتي الجائزة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، قبل عدة أشهر من صدور الجزء الثاني من الرواية تحت اسم "حروب الرحماء" وتحكي عن مرحلة "ما بعد

متابعات

أعرب الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى عن سعادته بفوز روابته “رحلة الدم” بجائزة نجيب محفوظ، مناصفة مع الروائي صبحي موسى عن رواية “نقطة نظام”.

وتأتي الجائزة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، قبل عدة أشهر من صدور الجزء الثاني من الرواية تحت اسم “حروب الرحماء” وتحكي عن مرحلة “ما بعد تولي علي بن أبي طالب الخلافة وحتى مرحلة التحكيم”، وفق ما كشف إبراهيم عيسى لـ”موقع الحرة”.

وقال عيسى: “سعادتي تأتي من أنها جاءت من الدولة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة الذي يمثل صفوة المثقفين. وهذا معناه أن الدولة تمنح محتوى الرواية والجرأة في التناول جائزة، وهذا يساعد في مواجهة التطرف والإرهاب ومحاربة حرية الرأي والتعبير والتقييد، كما أنها تحمل اسم نجيب محفوظ وهو بالنسبة لي وكثير من الأدباء في الوطن العربي قيمة كبيرة وعظيمة ورمز، واسمه يضيف لي الكثير وفخر أن يرتبط اسمه بإحدى رواياتي”.

رواية “رحلة الدم.. القتلة الأوائل” التي صدرت عام 2016 في 700 صفحة تتناول في سرد روائي سلس أحداثا مشوقة وعواطف شخصيات حقيقية عاصرت الفترة التي تلت وفاة الرسول وصراعات المسلمين الأوائل. وتتطرق إلى فتح مصر واغتيال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وتدعو إلى إعادة النظر في التاريخ الإسلامي.

“نعيش أزمة أننا لم نفتش في التاريخ الإسلامي، حتى تراكم كم هائل من الأكاذيب والتصورات الخاطئة التي بنيت على أكاذيب. فموقعة صفين مثلا لم تكن معركة على الهامش بل استمرت مئة يوم وهو ما لا يعرفه الناس، والتحكيم جاء بعد أربعة أشهر من موقعة صفين.. ومن هنا أهمية إعادة النظر في التاريخ”، يقول عيسى للموقع.

وكانت رواية “رحلة الدم” هي الجزء الأول من ثلاثية إبراهيم عيسى حول المسكوت عنه في التاريخ الإسلامي الذي تناوله بشكل أدبي وإنساني وعاطفي “قراءة النفس البشرية والغوص داخل عواطفها، ليست تقصيا تاريخيا بقدر ما هي تقص للعواطف”، بحسب عيسى.

وقال الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، في بيان، إن “هذه الجائزة سنوية وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، وستسلم للفائزين في احتفال يقام لهذه المناسبة سيحدد موعده فيما بعد”.