إبراهيم عشماوي : وزارة التموين في حالة طوارئ دائما ومصر لم تشهد ندرة في أي سلعة حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن وزارة التموين دائما في حالة طوارئ ولا تنتظر حادثة معينة أو موجة تضخمية أو جائحة تضخمية، حيث إن حجم الاستهلاك في مصر كبير.

وأضاف عشماوي خلال استضافته في برنامج كلام في السياسة على فضائية اكسترا نيوز، أن سعر الزيت ارتفع نتيجة ارتفاع سعر الخام عالميا خلال الفترة الماضية بعد أزمة فيروس كورونا.

ولفت عشماوي إلى أن مصر تعد أكبر مستورد القمح في العالم، موضحا أن حجم إنفاق المصريين على الغذاء يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام بقيمة 2.1 تريليون جنيه.

و أكد الدكتور إبراهيم عشماوي أن مصر حصلت على إشادات عالمية لقدرتها على استيعاب الأزمة الغذائية، خاصة وأن مصر لم تشهد ندرة في أي سلعة حتى الآن.