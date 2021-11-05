اقتصاد وأسواق

إبراهيم عشماوي : وزارة التموين في حالة طوارئ دائما ومصر لم تشهد ندرة في أي سلعة حتى الآن (فيديو)

مصر حصلت على إشادات عالمية لقدرتها على استيعاب الأزمة الغذائية
محمد مجدي 12:44 ص, السبت, 6 نوفمبر 21 12:44 ص, السبت, 6 نوفمبر 21

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قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن وزارة التموين دائما في حالة طوارئ ولا تنتظر حادثة معينة أو موجة تضخمية أو جائحة تضخمية، حيث إن حجم الاستهلاك في مصر كبير.

وأضاف عشماوي خلال استضافته في برنامج كلام في السياسة على فضائية اكسترا نيوز، أن سعر الزيت ارتفع نتيجة ارتفاع سعر الخام عالميا خلال الفترة الماضية بعد أزمة فيروس كورونا.

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ولفت عشماوي إلى أن مصر تعد أكبر مستورد القمح في العالم، موضحا أن حجم إنفاق المصريين على الغذاء يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام بقيمة 2.1 تريليون جنيه.

و أكد الدكتور إبراهيم عشماوي أن مصر حصلت على إشادات عالمية لقدرتها على استيعاب الأزمة الغذائية، خاصة وأن مصر لم تشهد ندرة في أي سلعة حتى الآن.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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