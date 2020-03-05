إبراهيم عشماوي: تسجيل علامات تجارية لمنتجات العنب والتين والزيت بمطروح

تم إطلاق مؤشر جغرافي لثلاثة سلع زراعية وهي التين والزيتون وعنب مطروح

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم تسجيل نحو 500 ألف علامة تجارية منذ بدء تسجيل العلامات التجارية والصناعية وحتى الآن.

وقال عشماوي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في مطروح أنه تم تسجيل علامات تجارية لـ 3 سلع هي عنب براني وتين مطروح وزيت زيتون مطروح من خلال المؤشر الجغرافي للسلع.

بينما قال الدكتور عمرو عبدالمجيد مدير برنامج الحوكمة البيئية – سيداري، إنه تم إطلاق مؤشر جغرافي لثلاثة سلع زراعية وهي التين والزيتون وعنب مطروح وذلك بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة.

وأضاف عبدالمجيد خلال كلمته أن مركز سيداري ومركز بحوث الصحراء قاما بدراسة تلك المنتجات والتي تتميز بجودتها مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى.

زيتادة الفرص التصديرية

وأوضح أن المؤشر الجغرافي لتلك السلع سيؤدي إلى زيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية من خلال مساندة وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وإدارة العلامات التجارية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الختامية لمشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح

ويستهدف مشروع المؤشر الجغرافي للمنتجات الزراعية بمحافظة مطروح الذى ينفذه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء بتمويل من الاتحاد الأوروبي- البرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الإيطالي إلى زيادة فرص التسويق المستدام للمنتجات الزراعية لمحافظة مطروح عن طريق تطبيق حزمة من الممارسات الزراعية الجيدة بما يضمن تحسين الحالة المعيشية للمجتمعات الريفية.

وقال السيد أبواليزيد مدير مديرية التموين بمطروح خلال كلمته أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال عامين بالتنسيق مع وحدة دعم البرامج الفرعية بمطروح ومديرية الزراعة وممثلي المزارعين.

وأضاف أن المشروع يعمل على بناء قدرات مزارعي التنين والزيتون والعنب لتمكينهم من تطبيق ممارستهم الزراعية الجيدة المؤهلة لتسجيل المؤشر الجغرافي للإنتاج المستدام وتحسين القدرات وزيادة المنافسة السوقية لرفع مستوى معيشة المجتمع الريفي بمطروح.

يشار إلى أن المؤشر الجغرافي يعرف على أنه العلامة أو الإشارة التى توضع على منتج معين لتشير إلى أنه ينشأ من منطقة جغرافية محددة تتميز بخصائص أو سمعة ترتبط بمكان منشأها الجغرافي.

ويشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تشمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل بالمنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.

وتسري حماية المؤشر الجغرافي بعد اتمام عملية التسجيل لمدة 10 سنوات ويمكن تجديد الحماية عشر سنوات اخرى نظير دفع الرسوم المقررة ولعدد غير محدود من المرات.