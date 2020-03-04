اقتصاد وأسواق

إبراهيم عشماوى : 90% من التجارة القائمة فى مصر عشوائية

أضاف أنه بعد أحداث 25 يناير تراجع دور جهاز التنمية للتجارة الداخلية، وتم التعدى على بعض الأراضى التى كانت مخصصه له
معتز محمود 12:29 ص, الخميس, 5 مارس 20 12:29 ص, الخميس, 5 مارس 20

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أن 90% من التجارة القائمة فى  مصر تجارة عشوائية ، لافتاً إلى أن الجهاز منذ إنشائه وكان له طموحات كبيرة لتنظيم التجارة الداخلية.

وأضاف خلال الاجتماع الذى عقده مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه بعد أحداث 25 يناير تراجع دور جهاز التنمية للتجارة الداخلية، وتم التعدى على بعض الأراضى التى كانت مخصصه له.

مساهمة قطاع التجارة فى الناتج القومى ليس بالقدر المرغوب

وأشار عشماوى إلى أن مساهمة قطاع التجارة فى الناتج القومى ليس بالقدر المرغوب والمطلوب ، لافتاً إلى أن هناك جهودا تبذل لتوحيد السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل الموردين وسجل الوكلاء التجاريين تحت مسمى السجل الموحد .

وتابع: “وزارة التموين والتجارة الداخلية  تختزل دائما في البطاقة التموينة رغم أنها تضم الكثير من القطاعات ومنها الذراع الإنتاجي الممثل في  الشركات القابضة والتي يصل عددها إلى 34 شركة قابضة.

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بقلم معتز محمود

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