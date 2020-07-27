إبراهيم عشماوى: مشاركة 1200 منفذ فى مبادرة تشجيع المنتج المحلى

الوزارة قامت بتوفير قواعد بيانات المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية ، لاستفادتهم من مبادرة "تشجيع المنتج المحلى"، والمقيدين فى 22 مليون بطاقة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة قامت بتوفير قواعد بيانات المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية ، لاستفادتهم من مبادرة “تشجيع المنتج المحلى”، والمقيدين فى 22 مليون بطاقة.

وأضاف عشماوى أنه يوجد ما يقرب من 1200 منفذ وتاجر مشارك حتى الآن فى المبادرة، كما أن المبادرة ليس لها علاقة بشراء سلع تموينية، حيث إن المواطن ، لا يمكنه شراء سلع تموينية بقيمة الخصم ، وإنما سيحصل على خصومات عند شرائه من الأماكن المشاركة ضمن مبادرة “تشجيع المنتج المحلى”.

وقال عشماوى إن المبادرة تهدف إلى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم يصل إلى 200 جنيه عند شراء سلع أو منتجات ، لافتا إلى أن المنتجات المشاركة ضمن المبادرة تتمثل فى الأجهزة الإلكترونية والمفروشات والمواد الخاصة بمواد البناء وغيرها من المنتجات بدون المواد الغذائية نظرا لأن حركة السلع الغذائية نشيطة قائلا: “الهدف من المبادرة تنشيط حركة المبيعات”.