إبراهيم عشماوى لـ«المال»: طرح 3 مناطق تجارية لوجيستية باستثمارات 14.5 مليار جنيه

وتستهدف خطة وزارة التموين تنفيذ 18 مشروعاً تتوزع ما بين منطقة تجارية لوجيستية وسلاسل تجارية وعالمية فى 11 محافظة، على إجمالى مساحات تبلغ 400 فدان

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه سيتم طرح 3 مناطق لوجيستية جديدة قريباً فى 3 محافظات، بإجمالى استثمارات 14.5 مليار جنيه.

وتستهدف خطة وزارة التموين تنفيذ 18 مشروعاً تتوزع ما بين منطقة تجارية لوجيستية وسلاسل تجارية وعالمية فى 11 محافظة، على إجمالى مساحات تبلغ 400 فدان بقيمة مالية تصل إلى 49 مليار جنيه، وتوفر نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتستهدف تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية .

وقال «عشماوى» إن المناطق المرتقب طرحها قريباً تضم المنطقة اللوجيستية الأولى فى محافظة الشرقية على مساحة 35 فداناً باستثمارات 4 مليارات جنيه، توفر 9 آلاف فرصة عمل، والمنطقة اللوجيستية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً باستثمارات 7 مليارات جنيه، توفر 12 ألف فرصة عمل، إلى جانب المنطقة اللوجيستية بمحافظة السويس على مساحة 30 فداناً باستثمارات 3.5 مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.

وشدد على أن هناك طفرة فى معدلات تطوير البنية الأساسية بقطاع التجارة الداخلية، موضحاً أن ما تم تنفيذه تصل نسبته إلى %30 من مستهدفات خطة التطوير.

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يتعاون مع 10 من كبار المستثمريين المحليين، و5 أجانب من فرنسا واليونان.

وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية، ما يؤكد أهمية تطوير وخلق بنية تحتية قوية لتلك الصناعة، على اعتبار أن المناطق اللوجستية عصب صناعة الغذاء.

وكشف أنه يوجد 3 مناطق لوجيستية فى مصر حالياً، تم اقامتها والانتهاء باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه.

وقال «عشماوى» أن المستهدف إقامة 60 منطقة لوجيستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق محورية جارى تنفيذ 3 منها، بجانب 52 منطقة إقليمية جارى العمل حالياً على تنفيذ 11 منها.

ووأوضح أن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها تشمل منطقة لوجيستية بمحافظة الغربية على مساحة 82 فداناً، توفر 80 ألف فرصة عمل، ومنطقة بمحافظة البحيرة على مساحة 91 فداناً، توفر 75 ألف فرصة عمل.

وتابع: القائمة تضم أيضاً المنطقة اللوجيستية بمحافظة قنا التى تقع على مساحة 15.5 فدان، وتوفر 20 ألف فرصة عمل، والمنطقة اللوجيستية بمحافظة الفيوم على مساحة 5 أفدنة، وتوفر 8 آلاف فرصة عمل.

ولفت إلى أنه من المقرر تنفيذ المنطقة اللوجيستية بمحافظة المنوفية على مساحة 17 فداناً، وتوفر 18 ألف فرصة عمل، والمنطقة اللوجيستية بالدقهلية على مساحة 47 فداناً، وتوفر 40 ألف فرصة عمل، والمنطقة اللوجستية بالأقصر على مساحة 3 أفدنة، وتوفر 4 آلاف فرصة عمل.