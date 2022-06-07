إبراهيم سند : «EBE» تتعاون حاليا مع 29 بنكا فى السوق المصرية

قال إبراهيم سند رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «EBE»، إن الشركة تعد من أولى الكيانات فى السوق المصرية التى قامت بتطوير منظومة البطاقة المصرفية الائتمانية وماكينات الدفع والتحصيل الإلكترونى خلال السنوات الماضية.

وأضاف سند فى حوار لـ«المال» أن شركته تستهدف التوسع فى جميع الخدمات المتعلقة بقطاع التجزئة المصرفية داخل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة تعتزم تصنيع جميع ماكينات «pos» خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تطوير أنظمة السيستم لعدد كبير من ماكينات نقاط البيع فيما يخص فئات التجار بهدف حماية العملاء من محاولة أى عملية اختراق للأجهزة.

وأشار إلى أن الشركة أصدرت نحو %95 من الكروت المصدرة فى السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة، كما أصدرت جميع أنواع بطاقات الدفع لكل من بنوك القاهرة ومصر والأهلى بالكامل.

وكشف البنك المركزى المصرى عن زيادة أعداد بطاقات الدفع والائتمان بنحو 15.12 مليون بطاقة خلال 3 سنوات لتسجل 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 36.9 مليون بطاقة بنهاية 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع عدد بطاقات الخصم المباشر فى البنوك المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، لتسجل 21.55 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 17.32 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019.

وأوضحت أن عدد بطاقات الخصم المباشر ارتفعت خلال 6 أشهر بنحو 1.4 مليون بطاقة لتصل إلى 21.55 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع عدد 20.11 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021.

وقال إبراهيم سند إن الشركة أصدرت نحو %70 من عدد ماكينات «pos» داخل السوق المحلية، كما أن الشركة تعد أولى الكيانات وأقدمها فى السوق المصرية التى تساعد القطاع المصرفى على تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وذكر البنك المركزى فى تقرير صدر عنه أن أعداد نقاط البيع «POS» ارتفعت بقيمة 88.9 ألف نقطة بيع خلال الـ 3 سنوات الماضية لتصل إلى 177.3 ألف نقطة بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 88.38 ألف نقطة بنهاية 2019.

وقال المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزى فى تصريحات لـ«المال» إن عدد المصارف التى حصلت على رخصة السداد الإلكترونى عبر ماكينات الـ «pos» ارتفع إلى 11 بنكًا، بعد حصول 4 جديدة على التراخيص، فيما لم يفصح عن هويتها.

وأعلنت 7 بنوك فى وقت سابق عن حصولها على رخصة السداد الإلكترونى وهى: «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، العربى الأفريقى، الإسكندرية، قطر الوطنى».

وذكر إبراهيم سند أن شركة «EBE» تعاونت مع نحو 29 بنكا تعمل بالسوق المحلية المصرية، أبرزها «بنك مصر البنك الأهلى المصرى بنك عودة بنك فيصل الإسلامى المصرى وبنك التعمير والإسكان والبنك التجارى الدولى CIB – القاهرة».

وأشار إلى قيام الشركة بتطوير كروت الفيزا وماستر كارد وكارت الـ «ATM»، كما تستفيد عدد كبير من البنوك المصرية على نحو %95 من خدمات الشركة فى مجالات الدفع الإلكترونى، كما تعاونت الشركة مع بنك مصر لنشر الثقافة المالية والتكنولوجية فى جميع فروعه خلال الفترة المقبلة.

وكشف البنك المركزى المصرى، عن زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى بحوالى %48 بعد إطلاق مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلى جديدة فى يونيو 2020، ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالقطاع المصرفى إلى 20.100 ماكينة بنهاية 2021.

وقال البنك المركزى فى تقرير «فينتك إيجبت» إن أعداد ماكينات الصراف الآلى بالقطاع المصرفى المصرى بلغت 13600 ماكينة صراف آلى وقت إطلاق المبادرة فى يونيو 2020.

وأشار سند إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى جميع الخدمات المتعلقة بقطاع التجزئة داخل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن المجموعة أطلقت شركتين تعملان فى مجال المدفوعات الإلكترونية وهما شركة وقتى المتخصصة فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى بأحدث الأساليب والأنظمة، مثل تحصيل الفواتير والمدفوعات المالية فى أى وقت ومن أى فرع أو منفذ، وشركة switch، التى حصلت على رخصة من البنك المركزى لتوفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الشاملة وخدمات التجارة الإلكترونية بشكل مباشر، من خلال رمز الاستجابة QRCOde ونقاط البيع POS، بالتنسيق مع بنكى مصروQNB.

وأوضح أن كبرى الشركات المتخصصة فى التحصيل والدفع الإلكترونى يستخدمون الماكينات والأنظمة الإلكترونية التى نقوم بتوريدها المجموعة لهم على سبيل المثال شركة «مصارى وممكن وضمان وBEE»، وأيضاً شركة أتصالات مصر، كما تستهدف التعاون مع شركة ممكن التابعة للبنك الأهلى المصرى خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية فى مصر 2021 عن حدوث طفرة كبيرة فى حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.

وأظهر التقرير الصادر عن مبادرة «فينتك إيجيبت» التابعة للبنك المركزى المصرى تحقيق معدلات نمو بلغت %300 فى قيمة الاستثمارات التى اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط فى 2014 إلى 112 شركة فى 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا فى هذا المجال.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن تتبنى شركة EBE استراتيجية طموح لتعزيز مبدأ الشمول المالى والتحول الرقمى بشكل كامل من خلال طرح مجموعة من الخدمات التكنولوجية الجديدة فى كافة أنحاء الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الدولة والحكومة المصرية.

وأوضح أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التموين على العمل بنظام كارت الخبز والتموين ونحن الشركة صاحبة توريد الماكينات الإلكترونية المستخدمة فى كارت الخبز ونقاط التموين، كما صممنا الأبلكيشن الخاص بتلك المنظومة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن عدد التجار الذين يتعاملون مع مجموعة EBE ارتفع إلى نحو 8 آلاف تاجر، كما نستهدف زيادة عدد التجار خلال الفترة المقبلة بنسبة %100.

وأوضح أن فروع شركات EBE انتشرت فى جميع أنحاء الجمهورية، وتم تدشين فرعين فى محافظة جنوب سيناء وعدد كبير فى القاهرة، بجانب تواجدها خارج السوق المصرية، حيث ساهمت فى تطوير المنظومة الإلكترونية وقطاع التجزئة المصرفية وبطاقات الدفع فى كل من دولة ليبيا والسودان.

وأضاف أن «EBE» تعتبر أولى الكيانات وأقدمها فى السوق المصرية التى ساعدت القطاع المصرفى من خلال التعاون مع كبرى البنوك على تطوير منظومة البطاقة المصرفية الائتمانية وماكينات الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وبدأت المجموعة بتدعيم البنوك الموجودة فى مصر فى ذات الوقت بالبطاقات منذ عام 1990، عبر بنك الاعتماد والتجارة والذى استحوذ عليه بنك مصر، وشركة أمريكان إكسبريس التى كانت تصدر بطاقة «أمريكان إكسبريس».