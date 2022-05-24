إبراهيم سند: شركة EBE أصدرت 95% من البطاقات البنكية في مصر

قال إبراهيم سند، المدير التنفيذي لشركة بي اي بي، إن شركتة أصدرت نحو 95% من البطاقات المصدرة من البنوك المصرية، لافتا إلى أن الشركة أطلقت كود الاستحابة السريع عام 1990.

وأشار على هامش مؤتمر EBE إلى أن الشركة متنشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتم تدشين فرعين في محافظة جنوب سيناء وعدد كبير من الفروع في محافظة القاهرة.

وأوضح أن مجموعة شركات EBE تتعاون مع نحو 6 بنوك حكومية وعلى رأسها البنك الأهلي المصر، وأنها استحوذت بشكل كامل على شركة وقتي للمدفوعات الإلكترونية.

وأشار إلى أن شركة EBE حصلت على رخصة تدشين كود الاستجابة السريع بالتعاون مع بنكي مصر والأهلي، وأن تعاونت مع بنك محلي رفض الإفصاح عن اسمة لنشر المدفوعات الرقمية في جميع فروعه.