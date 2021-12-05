إبراهيم سرحان: «آي فاينانس» تتطلع للقيد المزدوج ببورصة خارجية

خلال مؤتمر «ceo thought» الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، اليوم الأحد.

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة آي فاينانس للمدفوعات الالكترونية، إن الشركة تتطلع للقيد المزدوج في بورصة خارجية مستقبلًا.

وأضاف سرحان، خلال مؤتمر «ceo thought» الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن الأمر مرهون بتأهل الشركة لذلك عبر وصول قيمتها لمستوى معين.

وأوضح أن «آي فاينانس» تخطط للتحول إلى بنك رقمي في الفترة المقبلة، وتعمل على تأهيل نفسها خلال الفترة الراهنة من عدة نواحي.

وجمعت شركة آي فاينانس 5.8 مليار جنيه (370 مليون دولار) في طرحها العام الأولي في البورصة المصرية، في أكتوبر الماضي، مما يجعلها أكبر طرح في السوق المصرية منذ طرح شركة إعمار مصر عام 2015، والذي جمعت فيه 300 مليون دولار.

وشهد الطرح طلبًا كبيرًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما قد يوفر زخمًا جديدًا لإدراج المزيد من الشركات في الأشهر المقبلة.