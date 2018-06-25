إبراهيم العوام يناقش التحول الجنسي في فيلمه الجديد

أحمد حمدييخوض المخرج إبراهيم العوام تجربة فنية جديدة من خلال فيلم "كوتسيكا"، والذي يناقش فيه موضوعًا جريئًا جدًّا كما عوَّدَنا من خلال مجموعة أعماله السابقة، التي اتسمت بالاختلاف والتنوع."كوتسيكا" فيلم يناقش مشكلة "الترانس" المتحول جنسيًّا نتيجة عيوب خلقية، ويتطرق من خلال العمل إلى كمّ ال

أحمد حمدي





يخوض المخرج إبراهيم العوام تجربة فنية جديدة من خلال فيلم “كوتسيكا”، والذي يناقش فيه موضوعًا جريئًا جدًّا كما عوَّدَنا من خلال مجموعة أعماله السابقة، التي اتسمت بالاختلاف والتنوع.

“كوتسيكا” فيلم يناقش مشكلة “الترانس” المتحول جنسيًّا نتيجة عيوب خلقية، ويتطرق من خلال العمل إلى كمّ المعانة التي يواجهها هؤلاء المتحولون ونظرة المجتمع لهم، سواء الداخلي “العائلة” أو الخارجي”الشارع والاصدقاء”، موضحًا أنه شئ إلهي خارج عن إرادتهم.

يُذكر أنه تم الاتفاق بين المخرج إبراهيم العوام وشركة ريميديا للإنتاج الفنى على هذا الفيلم، وجارٍ حاليًّا اختيار أبطال الفيلم والذي يعتبرهم العوام مفاجأة العمل كما ذكر على لسانه.

وأضاف العوام أن مدة تحضير هذا الفيلم استغرقت حوالى عامين ونصف العام ما بين كتب ومراجع ومناقشات مع متخصصين أمثال الدكتور هاشم بحيرى رئيس قسم الصحة الجنسية فى مستشفى الحسين الجامعى.

جديرٌ بالذكر أن “العوام” حصل على العديد من الجوائز في المهرجانات والمحافل السينمائية داخل وخارج مصر، وأطلق عليه من قِبل بعض الصحف العالمية شاهين مصر المقبل.