إبراهيم العربي: 6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. وفرص واعدة لتنمية الصادرات

تلقى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تقرير لجنة المستشارين حول تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية لبحث كافة الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة على إثر تراجع الواردات الألمانية من أسواق روسيا وأوكرانيا.



وأوضح العربي أن عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين والتي تمتد لسبعين عاما من التعاون كان وراء الاهتمام المستمر لاقتناص كافة فرص تنمية الشراكة الاقتصادية.

وأضاف العربي أن قيمة استثمارات الشركات الألمانية في مصر يصل إلى 7.1 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والسكة الحديد والصناعة والسياحة، كما تعد ألمانيا شريكا رئيسيا في ثورة تطوير البنية التحتية في مصر حيث تقوم الشركات الألمانية بتنفيذ مشروعات بقيمة 33 مليار دولار في قطاعي الطاقة والسكة الحديد بالإضافة إلى توقيع الحكومة المصرية عقد إدارة منظومة السكة الحديد الجديدة مع هيئة السكة الحديد الألمانية لمدة 15 عاما.

وأشار إلى أن حجم التجارة البينية يقدر بحوالي 6.05 مليارات دولار في عام 2021 مقارنة بـ 5.573 مليار دولار في عام 2020.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قد أصدر تكليفات بإعداد تقرير شامل حول العلاقات التجارية المصرية الألمانية وفرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وفرص المنتجات المصرية في الأسواق الألمانية عقب التراجع المتوقع لواردات ألمانيا من روسيا وأوكرانيا، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا والتي تمتد علي مدى يومي 17 و 18 يوليو 2022 لتوفير المعلومات الدقيقة بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

مصر تحتل المركز 59 بقائمة أكبر الاقتصاديات تصديرا



وجاء نص التقرير الذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي والذي أعدته مجموعة تينك تانك إيجيبت للأبحاث والاستشارات الاقتصادية عن العلاقات التجارية والميزان التجاري المشترك متضمنا الآتي:



أولا: تحتل مصر المركز ال 59 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات تصديرا في العالم. وفي عام 2021، صدرت مصر بحوالي 40.7 مليار دولار وبلغ إجمالي وارداتها 73.7 مليار دولار، مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره 33.07 مليار دولار في عام 2021، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر 396 مليار دولار عام 2021، بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث ضمن أكبر الاقتصادات تصديرا في العالم ، وفي عام 2021، بلغت إجمالي الصادرات الألمانية حوالي 1.626 تريليونا دولار وبلغ حجم وارداتها حوالي 1.421 تريليون دولار، مما أدى إلى ميزان تجاري إيجابي قدره 205 مليارات دولار في عام 2021، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.22 تريليونات دولار عام 2021.

ثانيا: الميزان التجاري بين مصر وألمانيا:

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6.05 مليارات دولار في عام 2021 مقارنة ب 5.573 مليار دولار في عام 2020.

وبلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا 1.151 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.167 مليار دولار عام 2020.

وبلغت صادرات ألمانيا إلى مصر 4.907 مليارات دولار عام 2021 مقابل 4.586 مليار دولار عام 2020.

وتعد مصر السوق الثاني للصادرات الألمانية في إفريقيا، بينما تعد ألمانيا السوق السابع للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ثالثا: تمثلت أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا:

1- بلغت صادرات المواد البترولية والغاز الطبيعي 215 مليون دولار عام 2021 مقابل 393 مليون دولار عام 2020.

2- بلغت صادرات الفاكهة 107 ملايين دولار عام 2021 مقابل 104 ملايين دولار عام 2020.

3- بلغت صادرات الخضروات 93 مليون دولار عام 2021 مقابل 86 مليون دولار عام 2020.

4- بلغت صادرات المنسوجات 142 مليون دولار عام 2021 مقابل 136 مليون دولار عام 2020.

5- بلغت صادرات الزيوت النباتية 60 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار عام 2020.

6- بلغت صادرات الأجهزة الكهربائية 55 مليون دولار عام 2021 مقابل 34 مليون دولار عام 2020.

خامسا: تمثلت أهم الصادرات الألمانية إلى مصر في:

1- بلغت صادرات الآلات والمعدات 1.13 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.21 مليار دولار عام 2020.

2- بلغت صادرات السيارات 788 مليون دولار عام 2021 مقابل 798 مليون دولار عام 2020.

3- بلغت صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية 307 ملايين دولار عام 2021 مقابل 306 ملايين دولار عام 2020.

4- بلغت صادرات الأدوية 307 ملايين دولار عام 2021 مقابل 263 مليون دولار عام 2020.

5- بلغت صادرات المواد الكيميائية 190 مليون دولار عام 2021 مقابل 94 مليون دولار عام 2020.

أما عن واردات ألمانيا من أسواق روسيا وأوكرانيا وفرص تنمية الصادرات المصرية للأسواق الألمانية فنظرا لمجموعة العقوبات الاقتصادية التي فرضت علي الأسواق الروسية نتيجة التوترات الروسية – الأوكرانية، تأثرت التجارة المباشرة على العديد من السلع الموردة من روسيا وأوكرانيا إلى ألمانيا، بما يخلق فرصا محتملة للمنتجات المصرية مثل الغاز والحديد والصلب والبلاستيك والألمنيوم والأسمدة ومنتجات السيراميك والأجهزة الكهربائية والأثاث.

وحول واردات ألمانيا من روسيا:بلغت واردات ألمانيا من روسيا 27 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 17 مليار دولار في عام 2020

وجاءت أهم الواردات علي الترتيب الآتي:

1- المواد البترولية والغاز 17.76 مليار دولار عام 2021 مقابل 11.57 مليار دولار عام 2020.

2- المواد التعدينية 1.69 مليار دولار عام 2021 مقابل 848 مليون دولار عام 2020.

3- النحاس 1.14 مليار دولار عام 2021 مقابل 722 مليون دولار عام 2020.

4- الحديد والصلب 915 مليون دولار عام 2021 مقابل 330 مليون دولار عام 2020.

5- الألومنيوم 766 مليون دولار عام 2021 مقابل 484 مليون دولار عام 2020.

6- منتجات البلاستيك 214 مليون دولار عام 2021 مقابل 95 مليون دولار عام 2020 .